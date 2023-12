Terza: la capolista Stimigliano a Toffia, Città di Poggio Mirteto in casa. Gare e arbitri

RIETI - Ottavo turno del campionato provinciale di Terza categoria che comincia domani pomeriggio. In campo subito la capolista Stimigliano impegnata in trasferta contro Toffia (ore 14.30). In contemporanea, cerca punti per muovere la classifica Capradosso che ospita la Spes Poggio Fidoni. Domenica mattina trasferte romane per Lisciano, impegnato sul campo del Città di Mentana, per la Coresina, che fa visita al Montorio Romano, e Poggio Catino che sfiderà la Pro Marcellina. Nel pomeriggio in campo il Città di Poggio Mirteto, seconda forza del campionato reduce dalla vittoria nel recupero contro la Maglianese, che affronta lo Sport Sabina. Il Real Monteleone cerca invece punti sul campo della Maglianese.

Programma gare e arbitri (VIII giornata)

Sabato ore 14.30

Capradosso – Spes Poggio Fidoni

Arbitro: Andrea Rizzo di Rieti

Toffia – Stimigliano

Arbitro: Giovanni Turchetti di Rieti

Domenica 3 dicembre

Ore 11

Città di Mentana – Sporting Mcd Lisciano

Arbitro: Valerio Marotta di Rieti

Montorio Romano – Coresina

Arbitro: Dario De Angelis di Rieti

Pro Marcellina – Poggio Catino

Arbitro: Andrea Samperna di Rieti

Ore 14.30

Città di Poggio Mirteto – Sport Sabina

Arbitro: Yves Boris Mounchikpou di Tivoli

Maglianese – Real Monteleone Sabino

Arbitro: Romano Serafini di Rieti

Classifica

Stimigliano 19

Città di Poggio Mirteto 17

Montorio Romano 17

Sporting Mcd Lisciano 15

Coresina 12

Spes Poggio Fidoni 11

Poggio Catino 11

Città di Mentana 10

Pro Marcellina 6

Toffia 6

Maglianese 6

Real Monteleone Sabino 4

Sport Sabina 3

Capradosso 3