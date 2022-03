Forano batte Cantalupo 2-1 e si rilancia, gli ospiti falliscono un altro rigore. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Chiude con una pesante vittoria il girone d’andata del campionato provinciale di Terza categoria il Forano Calcio che al Comunale batte 2 a 1 Cantalupo al termine di una partita al cardiopalma.

Grazie a questa vittoria gli uomini di Munzi rilanciano le loro ambizioni, mentre per la Gens, che scivola a metà classifica, arriva la seconda sconfitta consecutiva con un altro rigore sbagliato nel finale dopo quello della giornata scorsa con Scandriglia.

Il primo tempo

Parte meglio Cantalupo che conquista campo e nei primi minuti arriva alla conclusione due volte, prima con Murati, poi con Cortella ma le loro conclusioni non inquadrano lo specchio della porta. Al 23’ ancora pericolosi gli ospiti con Cortella che dal limite non riesca ad angolare e Zanghi para in due tempi. I padroni di casa reagiscono e trovano due minuti più tardi il gol: su un rilancio di Bidini, Borriello fa la sponda per Donati il quale di prima intenzione lancia sulla destra Magrini che calcia al volo e fulmina sul primo palo Angelini per l’1 a 0. Cantalupo ferito nell’orgoglio si riversa nella metà campo dei padroni di casa e al 37’ trova il pari: su un lancio in profondità Zanghi anticipa gli attaccanti ospiti in uscita ma non riesce a tenere la palla entro il perimetro dell’area, con l’arbitro che assegna la punizione per fallo di mano che Murati batte subito servendo Colafigli a centro area prima che l’estremo difensore di Forano possa rientrare tra i pali e sigla il momentaneo 1 a 1. Sul finale di tempo altra occasione per gli ospiti con Murati che prova a superare Zanghi in uscita ma il portiere dei padroni di casa è bravo a respingere.

La ripresa

Forano rientra in campo con altro piglio rispetto ai primi 45 minuti di gioco e sembra prendere in mano il pallino del gioco. Al 56’ sull’unico calcio d’angolo battuto (contro i tredici battuti da Cantalupo) trova il nuovo vantaggio: il cross di Bartoletti trova a centro area Savi che ribadisce comodamente in rete per il 2 a 1. Insiste Forano che prova a chiuderla . Al 62’ Magrini crossa dalla sinistra per Mandosi che si allunga e mette fuori a fil di palo. Al 70’ è ancora Mandosi ad essere pericoloso ma il suo tiro dal limite è centrale e facile da parare per Angelini. Cantalupo tenta il forcing finale e va alla conclusione all’85’ con Corinaldesi servito in area da Murati ma il suo tiro è ben parato a terra da Zanghi. Al 94’, in pieno recupero, incomprensione tra Colangeli e Zanghi che va in uscita ma viene anticipato dal proprio difensore, il portiere di Forano rovina addosso a Corinaldesi e l’arbitro non ha dubbi nel decretare il calcio di rigore. Dal dischetto va lo stesso Corinaldesi che incrocia ma trova la grande risposta di Zanghi (in foto) che riscatta l’indecisione e para anche la ribattuta, salvando il risultato a tempo scaduto.

Le dichiarazioni post gara

Stefano Munzi, allenatore Asd Forano Calcio 2020: «Partita non semplice giocata bene dai miei ragazzi, che dal mio punto di vista hanno meritato la vittoria. Non siamo partiti con il giusto approccio, ma col passare dei minuti abbiamo corretto alcune nostre imprecisioni e abbiamo concesso poco ai nostri avversari. A livello di gioco stiamo crescendo, dobbiamo solo essere in grado di gestire meglio alcuni momenti delle nostre partite. Anche oggi con delle sbavature abbiamo rischiato, ma sono contento del risultato».

Franco Pastorelli, allenatore Asd Gens Cantalupo 2.0: «C’è rammarico soprattutto del risultato che non ci sorride, a mio parere avremmo meritato almeno il pari. Abbiamo concesso le due reti per due errori difensivi evitabili, dobbiamo migliorare su questi aspetti perché contro squadre come Forano non puoi permetterlo. Abbiamo tenuto comunque bene il campo soprattutto nel primo tempo. Purtroppo per la seconda volta consecutiva sbagliamo un calcio di rigore nel finale che hanno trasformato due potenziali pareggi in due sconfitte».

Il tabellino

Asd Forano Calcio 2020: Zanghi, Magrini, Bidini, Di Paolo (68’ Antonini), Savi, Colangeli, Donati, De Marco, Borriello (90’ Tetto), Chialastri (45’ Mandosi), Bartoletti (80’ Coppari). A disp. Grillini, Lorenzetti, Savi, Boudouma. All. Munzi

Asd Gens Cantalupo 2.0: Angelini, Boccolucci, Borgucci, Fabbrini, Comodi (70’ Scarinci), Evangelisti (87’ Borgucci), Cortella, Colafigli, Pazzaglia (87’ Zuccari Vizzica), Murati, Giuliani (60’ Corinaldesi). A disp. Bianchini, Pitotti, Bonifazi, Mercuri. All. Pastorelli

Arbitro: Andrea D’Orazi di Rieti

Reti: 25’ Magrini (F), 37’ Colafigli (C), 56’ Savi (F)

Ammoniti: Magrini, Chialastri (F), Borgucci, Pazzaglia, Murati, Corinaldesi (C)

Note: angoli 1-13, spettatori 150 circa