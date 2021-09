Colpo del Rieti, ingaggiato il centrocampista Simone Palermo: 80 presenze in B e 183 in C

Martedì 7 Settembre 2021, 16:32

RIETI - Il Rieti ufficializza l'ingaggio di Simone Palermo. Il centrocampista classe 1988 è cresciuto nel settore giovanile della Roma, club con il quale ha esordito in Serie A. Poi una lunga carriera tra Serie B (80 presenze) e Lega Pro (183 partite).



«A Simone un caloroso in bocca al lupo per la nuova avventura con la maglia del Rieti con l’augurio di raccogliere grandi successi», si legge nella nota del club.