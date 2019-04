RIETI - La vittoria a Bisceglie ha consegnato al Rieti la matematica certezza della salvezza diretta, un buon motivo per accettare a cuor leggero le decisioni arrivate dal Giudice Sportivo. Una giornata di squalifica al portiere Richard Marcone, ammonito durante la gara e diffidato, salterà la sfida interna contro il Monopoli. Non solo questo, perché arrivano anche tre giornate di squalifica al preparatore atletico degli amarantocelesti Luigi Garofalo: "per comportamento minaccioso, intimidatorio e offensivo nei confronti di un addetto federale al termine della gara". Questa la motivazione della squalifica riportata nel comunicato, che impedirà quindi ai due di essere presenti in campo domenica durante la sfida passerella contro il Monopoli. © RIPRODUZIONE RISERVATA