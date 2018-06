RIETI - In data odierna l’Fc Rieti 1936 s.r.l. comunica che è stato trovato l’accordo per la cessione dell’85% delle quote sociali del club a una holding europea. La prossima settimana la trattativa vedrà la sua naturale conclusione. Ne seguirà una conferenza stampa. Il restante 15% delle quote sociali resteranno in possesso dI Riccardo Curci.

Martedì 5 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:46



