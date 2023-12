L'Alessandria esonera Sergio Pirozzi e i suoi collaboratori

RIETI - Nello stesso giorno dell'esonero di Ninni Corda, responsabile dell'area tecnica, stessa sorte per Sergio Pirozzi, sollevato dall'incarico di allenatore dell'Alessandria calcio (serie C). La decisione a poco più di un mese dall'arrivo in panchina dell'ex sindaco di Amatrice, presentato ufficialmente il 23 novembre scorso. Esonerati anche i collaboratori di Pirozzi: Fabio Gentili, Federico Gentile e Victor Hugo Rodriguez. L'Alessandria è ultimo nel girone A della serie C, con 13 punti.

