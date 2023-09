Strage ad Alessandria: 67enne uccide moglie, figlio, suocera e si togllie la vita

EMBED





Strage familiare ad Alessandria. Un uomo di 67 anni, Martino Benzi, questa mattina ha ucciso in casa la moglie di 55 anni, Monica Berto, e il figlio 17enne Matteo. In seguito è andato nella casa di riposo dove si trovava la suocera 78enne e l'ha ammazzata. Poi si è tolto la vita tagliandosi la gola. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire il movente e avrebbero trovato nella sua abitazione un biglietto che annunciava ciò che avrebbe fatto.