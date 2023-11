Sergio Pirozzi allenerà l'Alessandria di Ninni Corda in serie C

RIETI - Sergio Pirozzi, sindaco di Amatrice ai tempi del terremoto, è il nuovo allenatore dell'Alessandria calcio (serie C). Marchigiano di San Benedetto del Tronto, 58 anni, Pirozzi ha già guidato nella vecchia Serie C2 Rieti e Viterbese; in D Messina, Aprilia, Civitavecchia, Trastevere, Sambenedettese e Atletico Ascoli. Con l'Alessandria ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione di rinnovo in caso di salvezza.



«Una caratteristica fondamentale per me è che si corre 95 minuti, ci si aiuta e ci si sacrifica», la filosofia di mister Pirozzi, arrivato in città anche per l'amicizia con Ninni Corda, direttore dell'area tecnica dell'Alessandria. Pirozzi subentra a Marco Banchini, esonerato l'altroieri dall'Alessandria.