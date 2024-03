Torri in Sabina mette a segno un doppio poker: Torpedo battuta 4-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’ottava giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria il Torri in Sabina ospita al “Luchetti” la Torpedo Rieti con l’intento di cogliere il quarto successo consecutivo e raggiunge l’obiettivo imponendosi alla fine per 4-1.

Il primo tempo

I padroni di casa partono subito all’attacco e dopo trenta secondi dal fischio d’inizio si rendono pericolosi con un tiro di Recchia deviato in calcio d’angolo: a seguire tenta la girata sotto porta Borriello col pallone che termina alto ed al 6’ è Balducci a riprovarci con una conclusione respinta da Martini. Al 9’ ancora Balducci in contropiede impegna il portiere avversario che si rifugia in corner. La reazione della Torpedo è affidata ai calci di punizione di Gunnella che al 14’ si vede ribattere il tiro da Tocci e poi da Di Carlo mentre Bartolomei al 15’ ed al 17’ non coglie lo specchio della porta. Al 18’ riparte il Torri con una conclusione rasoterra di Borriello che termina di poco a lato ed al 32’ bella azione condotta da Balducci con assist perfetto per lo stesso Borriello che lascia partire un tiro angolato che s’insacca alla sinistra di Martini. Il gol del vantaggio galvanizza la formazione guidata da Massimo Tascioni: al 37’ Antonelli conclude di poco alto un lancio di Bertoldi ed al 39’ è bravo Di Carlo a servire in area ancora Borriello che sfiora il palo. La Torpedo tenta una reazione in chiusura di primo tempo su punizione di Gunnella che appoggia a Volpi la cui conclusione è deviata in angolo da Bernabucci.

Il secondo tempo

La ripresa inizia nel modo migliore per il Torri che al 2’ raddoppia con Borriello, bravo ad impadronirsi al limite dell’area di un pallone mal controllato dai difensori avversari. La Torpedo sembra scuotersi ed al 7’ Bernabucci respinge un tiro di Volpi ed al 9’ una nuova punizione di Gunnella. Il portiere del Torri si fa trovare pronto anche sulle conclusioni di Bartolomei al 14’ e di Ballacchino al 20’ mentre dalla parte opposta al 24’ Mazzoli serve in corsa Balducci su cui interviene in due tempi Martini. Alessandro Basilici ci prova inutilmente su punizione al 25’, 26’ e 28’ e in contropiede il Torri torna alla carica al 34’ con un colpo di testa di Sidori che sfiora la traversa.

Finale con qualche brivido per i padroni di casa quando al 44’ Keità riapre la partita su disattenzione difensiva degli avversari battendo Bernabucci con un tiro angolato. Sul 2-1 comunque il Torri riprende a giocare e in pieno recupero va addirittura sul 4-1 con le reti di Recchia al 48’ e di Mazzoli al 49’.

I commenti

Massimo Tascioni, tecnico Torri in Sabina

«E’ la quarta vittoria consecutiva ottenuta da una squadra che ci sta regalando grandi soddisfazioni con l’atteggiamento giusto sia durante gli allenamenti settimanali che nelle prestazioni domenicali dove manifesta quanto assimilato nella preparazione alla gara. Adesso ci concentriamo sulla gara col Montopoli che affronteremo dopo la sosta pasquale con l’intento di fare sempre del nostro meglio e onorare il campionato».

Marco Blasi, dirigente Torpedo Rieti

«Abbiamo affrontato la gara con una formazione rimaneggiata e l’approccio non è stato sicuramente dei migliori. Una gara comunque corretta dove nella ripresa abbiamo giocato meglio creando buone opportunità, anche se il 2-0 ha frenato purtroppo le nostre ambizioni. Nel finale poi non c’è stata storia e abbiamo subìto altri due gol a partita ormai chiusa».

Il tabellino

Torri in Sabina: Bernabucci, Di Carlo, Sidori, Boccadamo (24’st M.Latini), Giorgini (43’st V.Latini), Tocci, Recchia, Bertoldi, Balducci (34’st Susca), Borriello (10’st Manoni), Antonelli (10’st Mazzoli). All. Massimo Tascioni

Torpedo Rieti: Martini, Tempesta (39’st Giuliani), Ballacchino (43’st G.Luca Basilici), Gunnella (18’st Scarcella), Cordeschi, Pezzotti, Francia, Bartolomei, Volpi (18’st Keita), Micarelli, Alessandro Basilici (39’st Selvi). All. G.Luca Basilici e Claudio Ranalli

Arbitro: Fornai di Viterbo

Marcatori: 32’ pt e 2’ st Borriello, 44’ st Keità, 48’ st Recchia, 49’ st Mazzoli

Note: ammoniti Antonelli, Giorgini, Gunnella; angoli 7-4.