Torri e Santa Susanna già salve chiudono con un pari: 1-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’ultima giornata del campionato di Seconda categoria termina in parità (1-1) al campo “Luchetti” l’incontro tra il Torri in Sabina ed il Santa Susanna. Classica gara di fine stagione tra due squadre matematicamente salve già da domenica scorsa che creano comunque qualche bella azione di gioco e che realizzano i rispettivi gol su due errori difensivi.

Il primo tempo

Parte bene il Torri con una conclusione di Sidori che sfiora la traversa dopo otto minuti di gioco ed un tiro in diagonale di Abdrhman al 15’ che termina a fondo campo. Replica il Santa Susanna al 17’ con Desideri che si vede deviare in angolo un tiro cross in area e respingere da un difensore avversario una sua successiva ribattuta. Al 24’ insidiosa iniziativa di Zapparella sventata da Francescangeli ed al 30’ tiro di Balducci che supera la traversa. Applausi al 38’ per un colpo di testa di Pessi ed al 40’ scambio Abdrhman-Latini e conclusione respinta dalla difesa avversaria. Ancora Pessi sugli scudi al 41’ servito in area da Bertoldi che sfiora il palo ed al 42’ intervento pregevole di Di Carlo che devia in angolo una pericolosa incursione di D’Ambrosio. Al 43’ ed al 44’ è bravo il portiere ospite Santucci sui tentativi di Abdrhman e di Boccadamo ed al 45’ ancora Boccadamo ribatte un calcio di punizione di Zapparella dopo un primo rinvio di Sidori. Finale di tempo con un tiro di Bertoldi rinviato dai difensori avversari.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con due tiri di Balducci e di Boccadamo parati da Santucci al 2’ e al 3’ e una deviazione di testa di Latini al 4’ che termina di poco a lato. Al 5’ il Santa Susanna ci prova con Quartana servito da D’Ambrosio ma il tiro finisce a fondo campo. Al 15’ il Torri passa in vantaggio con Colletti su assist di Balducci: il portiere ospite azzarda l’uscita ma il pallone gli passa sotto ed è 1-0 per i padroni di casa. Passano soli due minuti ed arriva il pareggio: Quartana conduce una pregevole azione e da destra lascia partire un tiro in diagonale che s’infrange sul palo opposto con Cattorini che è lesto a precedere gli avversari ed a ribattere in rete per l’1-1. Il resto della gara è caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte ma di vere azioni pericolose non ce ne sono.

Al 19’ un tiro di D’Ambrosio è deviato in angolo e la cosa si ripete al 20’ con uno spunto di Quartana. Al 23’ Francescangeli precede in uscita D’Ambrosio ed al 25’ è Santucci a farsi trovare pronto su un tiro dalla distanza di Volpi. Al 33’ scambio Antonelli-Idrissa- Adami e tiro alto ed al 36’ ancora Adami non centra lo specchio della porta. Al 40’ assolo in velocità di Antonelli con respinta degli avversari ed al 41’ Santucci blocca una punizione di Adami. Al 44’ bel colpo di testa di Antonelli che termina a lato imitato sia nel tiro che nell’esito da Latini al 45’. Fischio finale e saluti tra le due contendenti.

I commenti

Luca Zappaterreno, tecnico Torri in Sabina

«Giusto pareggio tra due squadre già salve e per noi la grande soddisfazione di aver disputato un girone di ritorno ad alto livello dopo i rischi corsi a metà stagione. Ringraziamo la società per aver scelto Franco Pastorelli, il sottoscritto e Andrea Milano affidandoci un gruppo di giocatori che si sono impegnati al massimo per conservare il posto in questa categoria e fin d’ora ci metteremo al lavoro per porre le basi del prossimo campionato in cui punteremo decisamente a qualcosa di meglio».

Roberto Pompili, tecnico Santa Susanna

«Gara tranquilla tra due squadre amiche all’insegna della correttezza e del giusto spirito sportivo».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Di Carlo (7’st Colletti), Sidori, Boccadamo (7’st Tocci), Volpi, Pessi (32’st Antonelli), Latini, Iacobelli (24’st Adami), Balducci, Bertoldi, Abdrhman (24’st Idrissa). A disp. Zappaterreno, Ferraioli, Bernocchi. All. Andrea Milano

Santa Susanna: Santucci, Carducci, Basile, M.Lodovici, Zapparella, Nicolò, Quartana, Desideri (27’pt Paniconi), D’Ambrosio, Cattorini, Pezzotti (29’st A.Lodovici). All. Roberto Pompili

Arbitro: Ramazzotti di Rieti

Marcatori: 15’st Colletti, 17’st Cattorini

Note: ammoniti Balducci, Iacobelli, Bertoldi; angoli 1-5