Monte San Giovanni espugna Torri 0-1 e prende quota. Tre espulsi. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quinta giornata del campionato di Seconda categoria il Monte San Giovanni coglie la terza vittoria consecutiva imponendosi fuori casa per 1-0 sul Torri in Sabina. Al campo “Luchetti” si è assistito ad una gara in cui il gioco ha lasciato alquanto a desiderare e movimentata da tre espulsioni e otto ammonizioni; gara tra l’altro iniziata con un’ora di ritardo per l’indisponibilità dell’arbitro designato e dell’arrivo da Roma del sostituto.

Il primo tempo

Brivido al primo minuto di gioco per il Torri con il capitano Sidori che respinge sulla linea di porta il pallone dopo un intervento di Francescangeli e Monte San Giovanni che preme in attacco con un tentativo di Mariani al 4’ ed uno di Cantonetti su punizione al 7’. Al 10’ proteste degli ospiti per un intervento in area su Mariani non rilevato dall’arbitro ed al 9’ è Francescangeli ad opporsi con successo ad un assolo in area di Mariani. Al 20’ ci prova il Torri con un tiro in diagonale di Pessi ed al 22’ termina alto un calcio di punizione di Volpi battuto dal limite dell’area. Al 25’ Mariani centra il palo e finisce oltre la traversa la ribattuta di De Angelis. Al 35’ prima espulsione con Tommasi che rimedia il rosso diretto per un fallo da ultimo uomo su Mballo ed un minuto dopo arriva il gol-vittoria della formazione ospite grazie ad un rasoterra di Gianluca Mei scattato sulla fascia sinistra e autore di una giocata di precisione che batte Francescangeli.

Il secondo tempo

Nella ripresa il gioco è continuamente spezzettato e fioccano ammonizioni ed espulsioni. Al primo minuto ci prova il Torri a tentare il pareggio ma il tiro di Broggi sfiora la base del palo e dopo tre minuti Sidori colpisce in pieno la traversa. Al 6’ Francescangeli esce con successo sui piedi di Garcia ed al 10’ è Mballo a tentare la via del gol ma la difesa avversaria respinge e termina a fondo campo una ribattuta di Sidori. Altri tentativi su punizione di Cantonetti al 12’ e di Volpi al 17’ ma di gioco se ne vede sempre meno e arrivano per doppie ammonizioni al 25’ l’espulsione di Felicioni ed al 35’ di Pessi. In pieno recupero da segnalare un tiro di Mballo a fil di traversa ma il risultato non cambia e Monte San Giovanni festeggia.

I commenti

Massimo Aluffi, tecnico Torri in Sabina: «Abbiamo pagato le assenze e il nervosismo. E’ difficile recuperare se non si hanno a disposizione giocatori fondamentali per la squadra e non si può scendere in campo in condizioni precarie».

Fabio Bianchetti, tecnico Monte San Giovanni: «Vittoria importantissima e strameritata, accompagnata purtroppo da espulsioni che riteniamo ingiuste. Un risultato comunque che ci regala ulteriore carica premiando l’impegno di tutto il gruppo».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Di Carlo, Sidori, Adami (30’ st Bernocchi), Volpi, Pessi, Mballo, Broggi, Rega, Boccadamo, De Paola. A disp. Angelini, Iacobelli, Latini. All. Massimo Aluffi

Monte San Giovanni: V. De Angelis, G. Luca Mei, Felicioni, Tommasi, R. De Angelis, Statuti (45’ st Bucci), Bianchetti, T. Mei, Mariani (25’ st G. Piero Mei), Cantonetti, Garcia (45’ st Musli). A disp. Marchetti, Galassetti, D.De Angelis, Bientinesi. All. Fabio Bianchetti

Arbitro: Martich di Roma1

Marcatore: 36’ pt G. Luca Mei

Note: espulsi 34’ pt Tommasi, 25’ st Felicioni, 35’ st Pessi; ammoniti Mballo, Pessi, Volpi, Cantonetti, R.De Angelis, Felicioni, Statuti. Angoli 1-3.