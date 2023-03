Nel derby sabino il Torri rallenta la corsa della capolista Gavignano: 1-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quarta giornata di ritorno del campionato di Seconda categoria va in scena al campo “Luchetti” il derby Torri in Sabina-Real Gavignano Ponzano con i padroni di casa che vogliono confermare il buon momento di forma e gli ospiti che mirano a mantenere il primo posto in classifica ed il distacco sulle squadre che seguono. Alla fine ne scaturisce un pareggio per 1-1, stesso risultato della gara di andata.

Il primo tempo

Parte il Torri all’attacco ed al 5’ per un fallo su Antonelli è Boccadamo a calciare una punizione dalla distanza respinta dai difensori avversari e dopo quattro minuti è Antonelli a produrre un’azione d’alto livello sfiorando con un tiro di potenza il montante della porta difesa da Federico Pennacchini. Il Real Gavignano Ponzano comunque non sta a guardare e dai piedi del capitano Nocelli partono spunti preziosi per i compagni: al 15’ rischia il Torri su un errato disimpegno difensivo con Loreti che ne approfitta ma il tiro termina a lato. Al 19’ Francescangeli blocca una punizione di Pellegrini ed al 27’ la formazione ospite passa in vantaggio: Patrizio Pennacchini serve in area un pallone d’oro per Giovannelli che gira in rete suscitando l’euforia dei numerosi tifosi presenti sulle gradinate del “Luchetti”. Al 30’ Mercuri s’invola sulla fascia destra e serve sotto porta Abdrhman che calcia al volo ma il portiere avversario si fa trovare pronto alla deviazione in calcio d’angolo. Al 37’ ci riprova Giovannelli in contropiede ma conclude alto ed al 39’ per un fallo di Mercuri sullo stesso Giovannelli poco fuori area Loreti batte la conseguente punizione ma la barriera avversaria respinge la minaccia.

Il secondo tempo

La ripresa inizia con il Torri più concentrato ed all’8’ arriva il pareggio: Mercuri serve in corsa Colletti che al volo serve Tocci appostato sotto rete e l’attaccante torrese realizza il gol dell’1-1. Insistono i padroni di casa ed al 14’ per un fallo al limite su Sidori è il capitano Bertoldi a servire Adbrhman ma la conclusione è preda del portiere avversario. La gara registra belle azioni in velocità da una parte e dall’altra: al 33’ Boccadamo conclude a lato da fuori area ed al 39’ è Francescangeli ad intervenire con successo su Giovannelli. Al 41’ il Torri rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Mercuri (seconda ammonizione) e un minuto dopo Giovannelli non centra il bersaglio da posizione centrale. Al 44’ stessa conclusione per un tiro di Patrizio Pennacchini ed in pieno recupero un salvataggio di Volpi su un tiro insidioso degli ospiti.

I commenti

Luca Zappaterreno, dirigente Torri in Sabina

«Un pareggio contro la prima in classifica è molto importante al termine di una bella gara dove abbiamo confermato di essere in crescita e di aver saputo reagire nel modo migliore al gol del vantaggio ospite. Ce la giocheremo fino al termine con il massimo impegno puntando alla salvezza e anche a toglierci qualche altra soddisfazione».

Marco Galassetti, tecnico Real Gavignano Ponzano

«Una bella gara contro una buona squadra che ha saputo guadagnarsi il pareggio: un risultato che ci può stare».

Il tabellino

Torri in Sabina: Francescangeli, Sidori, Colletti (40’st Adami), Boccadamo (39’st Iacobelli), Volpi, Pessi, Mercuri, Tocci, Abdrhman (30’st Splendori), Bertoldi, Antonelli. A disp. Broggi, Zappaterreno, Bussotti, Viana. All. Andrea Milano

Real Gavignano Ponzano: F.Pennacchini, Gherardo, P.Pennacchini, Scarinci (9’st Recchia), Pellegrini, Giovannelli, Ratini (9’st Mancini), Barnabei, Loreti, Nocelli, D’Achille (31’st Perrini). A disp. Gobbi, Galassetti, Malizia, Vanni, Fontanella. All. Marco Galassetti

Arbitro: Paul Lucian Stefan (Tivoli)

Marcatori: 27’pt Giovannelli, 8’st Tocci

Note: espulso 41’st Mercuri; ammoniti Mercuri, Francescangeli, Nocelli. Angoli 2-3