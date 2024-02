Seconda: solo Sporting Corvaro e Poggio Bustone difendono il fattore campo. Risultati e marcatori

RIETI - Un weekend entusiasmante quello appena trascorso per il campionato di Seconda categoria. Sorride Santa Susanna che fa suo lo scontro diretto contro la capolista Montopoli, raggiungendola in vetta alla classifica. Si avvicina anche lo Sporting Corvaro che batte 3-0 Piazza Tevere e si porta a meno tre dal primo posto con una gara in meno. Poggio Bustone supera Borgorose 2-1. Bene anche Alto Lazio che batte 3-1 la Torpedo Rieti. Colpaccio del Velinia sul campo dell’Atletico Cantalice. Bene anche Monte San Giovanni in trasferta contro Torri. Forano nel girone D torna alla vittoria sul campo del Faleria ma resta al terzo posto.

Risultati e marcatori (XV giornata)

Girone C

Montopoli – Santa Susanna 1-3

Del Bufalo (M), Ometto, Quartana, Quartana (S)

Poggio Bustone – Borgorose 2-1

Agostini, Mostarda (P), Mita (B)

Sporting Corvaro – Piazza Tevere 3-0

Di Gaetano, Di Gaetano, De Sanctis

Torpedo Rieti – Alto Lazio 1-3

Pezzotti (T), Vitale, Vitale, Pietrangeli (A)

Torri in Sabina – Monte San Giovanni 1-2

Volpi (T), Felicioni, Felicioni (M)

Atletico Cantalice – Velinia 1-2

Patacchiola (AC), Annibaldi, Chinzari (V)

Riposa: Gens Cantalupo

Girone D

Faleria – Forano 1-3

Volponi, Uduh, Trippetta

Classifica Girone C

Montopoli 32

Santa Susana 32

Sporting Corvaro 29

Borgorose 27

Piazza Tevere 24

Poggio Bustone 23

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 20

Atletico Cantalice 18

Torri in Sabina 16

Velinia 9

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0