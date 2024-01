Seconda: cinquina Montopoli, bene Santa Susanna, Borgorose, Poggio Bustone, Alto Lazio e Torri. Risultati e marcatori

RIETI - Si è conclusa la prima giornata del girone di ritorno nel campionato di Seconda categoria. Molte le squadre che nel girone C hanno approfittato del turno di riposo dello Sporting Corvaro, su tutte la capolista Montopoli che con una prova di forza (2-5) supera il Monte San Giovanni. Bene anche Santa Susanna che non delude nel match contro la Torpedo Rieti (2-0). Vittoria importante per Borgorose che supera 4-0 l’Atletico Cantalice. Grande successo del Poggio Bustone che al Gudini supera 3-0 Piazza Tevere. Goleada di Alto Lazio contro la Gens Cantalupo (6-1). Tre punti importanti per Torri in Sabina che espugna il Valilati di Antrodoco battendo 2-1 il Velinia. Nel girone D, Forano perde lo scontro diretto interno contro il Bravetta (3-1): i rossoblu scendono così a terzo posto, superati proprio dal Bravetta.

Risultati e marcatori (XIV giornata)

Girone C

Alto Lazio – Gens Cantalupo 6-1

Corgentile, Corgentile, Vitale, Pietrangeli, Del Beato, Bucci (A), Valenti (G)

Monte San Giovanni – Montopoli 2-5

Mariani, Ciogli (MSG), Gulino, Patras, Patras, Capasso, Capasso (MPL)

Santa Susanna – Torpedo Rieti 2-0

Ometto, Cresta

Piazza Tevere – Poggio Bustone 0-3

Fenici, Fenici, Fenici

Velinia – Torri in Sabina 1-2

Del Sole (V), Recchia, Recchia (M)

Borgorose – Atletico Cantalice 4-0

Giacco, D’Angeli, D’Agostini, Mita

Riposa: Sporting Corvaro

Girone D

Forano – Bravetta 1-3

Volponi (F), Simmi, Simmi, Scafetta P. (B)

Classifica girone C

Montopoli 32

Santa Susanna 29

Borgorose 27

Sporting Corvaro 26

Piazza Tevere 24

Poggio Bustone 20

Alto Lazio 19

Atletico Cantalice 18

Monte San Giovanni 17

Torri in Sabina 16

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0

*Sporting Corvaro con una gara in meno