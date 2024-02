Seconda: Santa Susanna, il poker a Cantalice vale la vetta solitaria. Sporting Corvaro insegue. Risultati e marcatori

RIETI - Si è concluso il diciassettesimo turno del campionato di Seconda categoria. Con Montopoli che riposava, sono state diverse le squadre che ne hanno approfittato per fare un importante salto in avanti in classifica. Santa Susanna non delude le aspettative e supera 4-1 l’Atletico Cantalice regalandosi la vetta in solitaria. Bene anche lo Sporting Corvaro che batte 4-2 la Torpedo Rieti e aggancia Montopoli al secondo posto. Borgorose infila il secondo successo consecutivo e si conferma al quarto posto grazie al 2-0 inflitto al Velinia. Poggio Bustone fa sua la delicata sfida contro il Monte San Giovanni. Torri in Sabina conquista tre punti importanti in chiave salvezza contro Alto Lazio. Nel girone D, non perdona il Forano di mister Munzi che batte a domicilio il Flaminio Real 3-0 confermandosi al terzo posto.

Risultati e marcatori (XVII giornata)

Girone C

Poggio Bustone – Monte San Giovanni 3-0

Mostarda, Santoprete, Paolucci

Atletico Cantalice – Santa Susanna 1-4

Addante (AC), Antonacci, Antonacci, Quartana, autogol (S)

Torpedo Rieti – Sporting Corvaro 2-4

Francia, Francia (T), De Sanctis M., Maceroni, Di Gaetano, Di Girolamo (SC)

Gens Cantalupo – Piazza Tevere 1-2

Corinaldesi (C), Gerbino, Aguzzi (P)

Torri in Sabina – Alto Lazio 2-1

Volpi, Recchia (T), Pica (A)

Borgorose – Velinia 2-0

Mita, Mita

Riposa: Montopoli

Girone D

Flaminio Real – Forano 0-3

Volponi, Uduh, Giuliani

Classifica Girone C

Santa Susanna 38

Montopoli 35

Sporting Corvaro 35

Borgorose 33

Poggio Bustone 27

Piazza Tevere 27

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 21

Atletico Cantalice 19

Torri in Sabina 19

Velinia 10

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0