Il Real Gavignano Ponzano infila un altro poker: Cittareale in 10 ko 4-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria casalinga per il Real Gavignano Ponzano che dopo aver vinto il recupero contro Torpedo 4-1, batte con lo stesso punteggio anche Cittareale nella decima giornata del girone C di Seconda categoria.

Ospiti costretti a giocare per più di un’ora in inferiorità numerica e senza un portiere di ruolo a causa dell’espulsione al 23’ di De Filippis che farà molto discutere. La doppietta di Nocelli e le reti di Pennacchini e D’Ascenzi regalano i tre punti alla squadra di mister Galassetti che scavalca proprio Cittareale e si porta al secondo posto con 20 punti accorciando a meno 2 dalla capolista Monte San Giovanni.

Il primo tempo

La prima occasione è per Cittareale che al 7’ va al tiro con Vieda ma il suo destro è debole e finisce sul fondo. Risposta di Gavignano all’11’ con la punizione di Loreti dalla trequarti che trova la testa di Pennacchini ma la palla va a lato di poco. Ancora pericoloso il Real al 15’ sugli sviluppi di calcio d’angolo con il colpo di testa di Pellegrini che non centra lo specchio della porta. Al 23’ l’episodio che cambia la gara: Nocelli lanciato a rete entra in area e prova a superare il portiere in uscita, De Filippis interviene prendendo sia palla che il piede dell’attaccante e l’arbitro Roberto Alexander Lopez indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso all’indirizzo dell’estremo difensore ospite tra le vibranti proteste e l’incredulità di Cittareale. In panchina non c’è il secondo portiere, così tra i pali ci finisce il centrocampista Vieda. Dopo qualche minuto Nocelli può battere il rigore e spiazzando l’improvvisato portiere ospite fa 1-0 (in foto). Al 29’ Cittareale trova, nonostante l’inferiorità numerica, il pareggio: Malizia sgambetta in area di rigore Eugen Lopez e l’arbitro assegna il penalty per gli ospiti. Lo stesso Lopez si presenta dagli undici metri e con la soluzione centrale pareggia i conti. Gavignano prova a riportarsi in vantaggio e va vicino al 2-1 prima col pallonetto di Nocelli e poi con la punizione di Loreti, con la palla che finisce di poco alta sopra la traversa in entrambe le occasioni. Al 43’ grande occasione in contropiede per Loreti che lanciato a rete cerca di anticipare l’uscita del portiere con il tocco di esterno sinistro che si spegne al lato di un soffio. Al 45’ i padroni di casa riescono però a sfondare con il tiro cross dalla sinistra di Nocelli che beffa sul primo palo Vieda per il 2-1. Nel recupero arriva anche il terzo gol di Gavignano: conclusione di Barnabei ribattuta con Loreti che si avventa sulla palla e prova a superare Vieda, il quale è bravo a respingere in uscita ma non può nulla sul tentativo ravvicinato di Pennacchini che fa 3-1.

La ripresa

Gavignano col passare dei minuti crea molte occasioni complice la superiorità numerica ma non concretizza. Al 48’ gran conclusione di Loreti che trova l’intervento prodigioso di Vieda. Due minuti più tardi sfiora Giovannelli dalla lunga distanza. Gli ospiti si fanno comunque vivi al 65’ con il tiro di Danella che termina alto. Il monologo di Gavignano non si ferma. I padroni di casa inanellano una serie di contropiedi che portano a turno Nocelli, Ratini e Fabi a tu per tu con Vieda ma non trovano mai la via della rete. Nei minuti finali doppia occasione per gli ospiti, prima sugli sviluppi di calcio d’angolo con la girata di Stefanizzi che si spegne a lato, poi con la punizione di Benassi respinta da Pennacchini e la traversa sulla ribattuta colpita di testa da Barbato. Nel recupero c’è spazio per la quarta rete di Gavignano firmata da D’Ascenzi che incrocia e non dà scampo a Vieda per il 4-1 definitivo.

Le dichiarazioni post gara

Marco Galassetti, allenatore Asd Real Gavignano Ponzano: «Sono contento per i tre punti e per la prestazione della squadra. Abbiamo controllato bene la gara da subito. Sull’episodio del rigore, mi sento di dire che l’espulsione del loro portiere mi è sembrata esagerata. Questo episodio a nostro favore ha condizionato sicuramente la loro gara. Loro sono un’ottima squadra che gioca molto bene e a cui vanno fatti comunque i complimenti».

Il tabellino

Asd Real Gavignano Ponzano: Pennacchini F., Gherardo, Pennacchini P. (75’ Perrini), Malizia (60’ Fabi), Pellegrini, Mannelli, Giovannelli, Barnabei (48’ Ratini), Loreti (62’ D’Ascenzi), Nocelli (81’ D’Achille), Scarinci. A disp. Gobbi, Vanni, Fontanella. All. Galassetti

Asd Cittareale: De Filippis, Pinillos (46’ Tavolieri), Cirilli, Mayorga J., Velasquez, Mayorga J. C., Barbato, Dannella (46’ Stefanizzi), Portal (65’ Benassi), Lopez, Vieda. A disp. Lamperti. All. Masci

Arbitro: Roberto Alexander Lopez di Roma 1

Reti: 27’ Nocelli rig., 45’ Nocelli, 45+2’ Pennacchini P., 90+3’ D’Ascenzi (G), 29’ Lopez rig. (C)

Note. Espulso al 23’ De Filippis (C). Ammoniti: Nocelli, Malizia, Scarinci, Pellegrini (G), Velasquez (C). Angoli 4-1, spettatori 150 circa