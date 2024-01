Forano cade nello scorso al vertice contro Bravetta: 1-3. Munzi: «Non possiamo perdere così»

RIETI - Forano cade nello scontro diretto interno contro Bravetta nella prima giornata di ritorno del girone D di Seconda categoria. 1-3 il finale per i romani che superano i foranesi in classifica portandosi al secondo posto in classifica.

I padroni di casa vanno sotto 2-0, sbagliano un calcio di rigore e nei minuti finali subiscono la terza rete. La reazione dei rossoblu è tardiva e nel recupero arriva prima la rete dell’1-3 e poi un altro calcio di rigore sbagliato.

Il primo tempo

Nel primo tempo molto meglio gli ospiti che si difendono ordinatamente e ripartono provando a mettere in difficoltà la retroguardia foranese. Al 12’ Moschella su punizione calcia alto sopra la traversa della porta difesa da Mancinelli. Al 20’ si sblocca la gara: calcio d’angolo per gli ospiti battuto corto per Paolo Scafetta, pallone messo in mezzo deviato dalla difesa che costringe Mancinelli a respingere ma il primo ad intervenire poi è Simmi che deposita in rete per l’1-0 Bravetta.

La prima conclusione dei padroni di casa arriva al 30’ con la conclusione da fuori di Bidini, parata comodamente da Paonessa. Bravetta prova a raddoppiare in ripartenza: Scafetta entra in area e calcia da ottima posizione ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Al 45’ buona chance per Forano: punizione di Colafigli messa in mezzo che trova Trippetta il quale si coordina ma non colpisce bene il pallone con la difesa che riesce a fare buona guardia.

La ripresa

Nel secondo tempo prova a riaprire la gara Forano al 50’ con Giuliani che di destro in girata prova a sorprendere la difesa ospite ma il suo tentativo è alto. Bravetta continua a respingere le offensive foranesi che non sortiscono gli effetti sperati e ne approfitta per andare in contropiede: al 63’ Erhabor lanciato a rete calcia a botta sicura trovando sulla sua strada una buona uscita di Mancinelli. Le occasioni più grandi le hanno gli ospiti che al 65’ raddoppiano ancora una volta su calcio d’angolo: a colpire a centro area è ancora Simmi che di testa infila il pallone del 2-0 dei romani. Forano ha subito l’occasione per rimettere in piedi una gara complicata: al 67’ Giuliani viene atterrato in area e per l’arbitro non ci sono dubbi, è calcio di rigore. Dal dischetto va Migliorati che si fa ipnotizzare da Paonessa con la palla che termina poi sopra la traversa. Ci provano su palla inattiva i padroni di casa con i tentativi di Giuliani prima e Turchi poi che non impensieriscono l’estremo difesnore dei romani. Al 77’ Migliorati, dopo un cross di Volponi, colpisce al volo di sinistro costringendo Paonessa alla respinta. L’attacco rossoblu non punge e all’86’ Bravetta va ancora in gol: fuga sulla sinistra di Gardenal che mette in mezzo per l’intervento comodo da due passi di Paolo Scafetta che sigla il 3-0. È buio pesto per i foranesi che nel lungo recupero (8 minuti) trovano la rete dell’1-3: al 94’, dopo una traversa colpita da un sinistro di Turchi, il pallone arriva tra i piedi di Volponi che calcia forte da fuori area infilando il pallone all’angolino per l’1-3. Al 97’ ancora protagonista Volponi con un’incursione in area che costringe Mattiuzzo al fallo e l’arbitro decreta il secondo penalty di giornata. Dal dischetto lo stesso Volponi apre il piattone ma Paonessa, in giornata di grazia, para ancora una volta: è la fotografia perfetta di una giornata storta per Forano che perde così l’incontro.

Le dichiarazioni post-gara

Stefano Munzi, allenatore Forano: «C’è poco da commentare, non possiamo perdere così. Oggi tutto è andato storto, qualsiasi cosa è andata male»

Il tabellino

Forano: Mancinelli, Bidini, Polidori, Angeloni, Colafigli (67’ Antonini G.), Trippetta, Uduh (46’ Turchi), Antonini D. (50’ Migliorati), Volponi, Giuliani (75’ Kouassi), Bontempi. A disp. Montefoschi, Liguori, Ratini, Petrucci, Di Paolo. All. Munzi

Bravetta: Paonessa, Fiore (86’ Falcioni), Carosini (55’ Villani), Moschella (90’ Perrino), Mattiuzzo, Scafetta J., Piacentini, Simmi (80’ Latini), Erhabor, Scafetta P. (90’ Bellonese), Gardenal. A disp. Mataldi. All. Chieruzzi

Arbitro: Edoardo Barbati di Roma 1

Marcatori: 20’ e 65’ Simmi, 86’ Scafetta P. (B), 90+4’ Volponi (F)



Note: ammoniti Bontempi, Angeloni (F), Moschella, Scafetta P. (B), angoli 8-6, spettatori 150 circa