Roma a Bravetta spunta la segnaletica stradale sbagliata. «Strada a senso unico?», gli automobilisti “impazziti”

«Abito qui vicino ed ogni giorno dal balcone osservo l'incertezza delle persone alla guida nel capire che questa strada è a senso unico». Queste le dichiarazioni di un'anziana abitante di Via dei Carraresi, che per privacy preferisce rimanere ignota. Ci troviamo in zona Bravetta, quartiere di Roma all'interno del XII Municipio. Da mesi il piccolo incrocio tra la sopra citata strada e Via dei Feltreschi mette a rischio i tantissimi alla guida che si ritrovano lì di passaggio.

La segnaletica verticale sbagliata

Il motivo è semplice. Poco davanti all'uscita della strada che si immette in Via di Bravetta, un cartello verticale appoggiato al muro indica l'obbligo, per chi esce dalla strada, di svoltare a destra. Il caso vuole però che il senso di marcia sia esattamente l'opposto. La zona, purtroppo non poco trafficata, prevede un unico senso di marcia che inizia da Via dei Carraresi e finisce nella via più importante del quartiere.

La preoccupazione dei residenti

«Da qualche tempo questo cartello blu è apparso qui. Per chi non conosce la via - riprende la signora - non è scontato capire dove svoltare. Imboccare contromano è un grande rischio. Fortunatamente ancora non è successo nulla di tutto questo, perché le macchine posteggiate con il muso nella giusta direzione aiutano nell'orientamento. Ma rimane comunque un serio pericolo per gli automobilisti». Il problema non è da sottovalutare. In tal senso abitanti e residenti richiedono chiarezza sulla questione, da parte di chi dovrebbe intervenire sul problema, aspettando fiduciosi una soluzione.