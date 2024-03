Seconda: sei le squadre in lotta per la promozione dopo un turno fra gioie e rimpianti. I commenti

RIETI - Parecchie le sorprese nella diciannovesima giornata della Seconda categoria. Santa Susanna passa in testa con il pareggio esterno con il Borgorose. Stop per lo Sporting Corvaro, sorpreso dal Torri in Sabina. Montopoli chiude il primo tempo avanti 3-0 ma la gara viene sospesa per impraticabilità del campo. Soddisfazione per Piazza Tevere e Poggio Bustone vittoriose contro Torpedo Rieti e Alto Lazio. Velinia soddisfatto dopo il pareggio interno col Monte San Giovanni. Forano si esalta nel girone D battendo la capolista Sempione fuori casa.

Risultati, marcatori e commenti (XIX giornata)

Girone C

Montopoli – Gens Cantalupo sospesa al 46’ sul 3-0 per Montopoli (Del Bufalo, Del Bufalo, Ippoliti)

Torpedo Rieti – Piazza Tevere 0-3

Barbante, Grifoni, Behdjeti

Piazza Tevere fa suo il derby tutto reatino con la Torpedo. Gara in controllo dalle prime battute, con Piazza Tevere che si sblocca e controlla gestendo molto bene. Tre punti che portano la formazione reatina a quota 33. La Torpedo in questo finale di campionato darà tutto per ottenere punti in chiave salvezza.

Cristian Martini, portiere Torpedo Rieti: «Sapevamo di affrontare una delle squadre più forti del campionato, che attualmente li vede a -6 dalla vetta, ma siamo scesi in campo con il piede sbagliato, e Piazza Tevere è da subito padrona della partita, e dopo qualche occasione passa in vantaggio grazie ad un nostro autogol. Rientriamo in campo al secondo tempo sotto di un goal e proviamo a gestire la partita in modo diverso, ma Piazza Tevere tiene bene il campo e dopo svariati tentativi trova il goal del 2-0. Dopo il raddoppio inevitabilmente scende il morale della squadra e gli ospiti chiudono la partita con il 3 - 0. Sono comunque fiero della mia squadra, che nonostante i risultati passati non ha mai smesso di allenarsi e credere nella società; adesso torneremo subito in campo ad allenarci provando a mettere sempre il meglio di noi sia durante l’allenamento sia durante la partita, per raggiungere i nostri obbiettivi. Faccio ancora i complimenti a Piazza Tevere augurandogli il meglio per la fine del campionato»

Emiliano Mastroiaco, allenatore Piazza Tevere: «Non c'è molto da dire, partita quasi perfetta, a tratti senza sbavature. Abbiamo sbloccato la partita nel primo tempo e questo ci ha permesso di giocare con tranquillità nella restante parte di gara. Un plauso ai ragazzi per l'impegno e la determinazione dimostrata sia in allenamento che in partita. Facciamo gli auguri agli avversari per le partite che verranno e, in controtendenza, vorrei fare i complimenti per l' arbitraggio di sabato, che si è dimostrato sempre padrone della situazione»

Torri in Sabina – Sporting Corvaro 1-0

Balducci

Sorpresa al Luchetti di Torri in Sabina dove cade 1-0 lo Sporting Corvaro da capolista. Decide la rete di Balducci nel secondo tempo dopo un’ottima prestazione dei gialloblu che salgono a 22 punti in classifica. Corvaro perde momentaneamente la vetta e resta a 38.

Marco Rossi, vice allenatore Torri in Sabina: «Avevamo preparato la partita cercando di limitare le loro caratteristiche migliori senza rinunciare al nostro gioco. Lo abbiamo fatto alla grande, creando più occasioni e finalizzando con i nostri attaccanti. È una grande vittoria contro una squadra ambiziosa, arrivata qui con tanta voglia di fare punti ovviamente per la loro posizione in classifica. Una grande prestazione frutto di due settimane intense di lavoro, con il contributo anche di Rocco Giorgini, tornato in campo oggi, del quale siamo veramente contenti»

Eugenio Massimi, centrocampista Sporting Corvaro: «Partita imprevedibile, dura, maschia, con pochi sprazzi di calcio e continue interruzioni. Si è giocato veramente poco effettivamente. Sapevamo della difficoltà della gara, della bravura comunque degli avversari ma non siamo stati pronti a reagire alle difficoltà. Noi molto molli, tesi, scarichi mentalmente mentre gli avversari, mossi da diverse e varie motivazioni, hanno dato l'anima su ogni pallone facendo penso la partita più bella della stagione. Questo per una squadra che vuole vincere il campionato non deve succedere, non può accadere, visto la situazione in classifica che i nostri avversari abbiamo più voglia di vincere di noi. Su questo bisogna migliorare. Abbiamo "sofferto di vertigini" diciamo ma siamo pronti già da sabato a rimettere tutto lungo la giusta strada, tornando la squadra che comunque non perdeva da novembre. Complimenti al direttore di gara, servirebbero più persone capaci come lui, soprattutto in questo periodo dove le partite valgono il doppio»

Borgorose – Santa Susanna 1-1

Romani (B), Ometto (S)

Santa Susanna pareggia sul difficile campo di Borgorose, conquista la vetta ma resta con l’amaro in bocca per non aver portato a casa il bottino pieno. Borgorose replica al gol di Ometto con la punizione di Romani. Santa Susanna sale a 39 punti, Borgorose a 37.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «Siamo partiti sottotono con molti errori e molti falli commessi, in sintesi un primo tempo abbastanza confusionario dove siamo andati in svantaggio con un gran colpo di testa di Ometto. Negli spogliatoi poi è cambiato tutto siamo rientrati più determinati e oltre al gol su punizione di Romani abbiamo creato molte occasioni e sprecate altrettante. Il risultato non ci lascia l'amaro in bocca, è stato un risultato giusto anche perché Santa Susanna sappiamo bene che è una delle squadre candidate alla vittoria finale e anche in questa partita ce lo ha dimostrato. Bravi tutti i miei compagni nessuno escluso che come al solito non mollano mai, anche coloro che sono entrati in corsa dalla panchina perché ci hanno dato una grossa mano a portare a casa questo punto. Sono veramente soddisfatto di quello che stiamo facendo»

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Forse, alla vigilia avremmo firmato per un pari in una trasferta temuta contro un avversario lanciatissimo, ed invece è un pari amarissimo,e per la grande e gagliarda gara disputata e per le grandi occasioni sprecate. Ma il rammarico maggiore viene dalle decisioni di questi arbitri che, saranno anche di prospettiva, ma che al dunque, subendo quattro strillacci, di fatto decide il risultato, prima inventando, sul ruzzolone fasullo, la punizione-gol che fissa il punteggio, e poi non pago, espellendo Persici reo di un ostruzione. Comunque volevo una risposta dalla squadra e risposta c è stata. Ora via al rush finale, e noi un posto in pole, ce lo siamo guadagnato»

Poggio Bustone – Alto Lazio 5-0

Islami, Mostarda, Agostini, Santoprete, Marioni

Manita del Poggio Bustone ai danni dell’Alto Lazio.

Gara mai in discussione con Poggio Bustone avanti di quattro reti all’intervallo. Poggio Bustone sale a 33 punti accorciando notevolmente la classifica nelle prime posizioni. Niente da fare per Alto Lazio che resta a 22.

Maurizio Rubimarca, vicepresidente Poggio Bustone: «La squadra sta prendendo man mano sempre più la forma che vuole dare il nostro tecnico. Gara mai in discussione, abbiamo creato tante occasioni. Partita tranquilla, con un buon arbitraggio. Adesso ci concentriamo sulla gara contro lo Sporting Corvaro che speriamo si potrà giocare, dopo il nostro turno di riposo, al campo di Poggio Bustone. Manca veramente poco per poter debuttare sul nostro nuovo manto»

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Siamo stati dominati da un’ottima squadra che gioca con tanta intensità. Avevamo una formazione molto rimaneggiata e purtroppo con pochi allenamenti nelle gambe. Non bisogna comunque togliere i meriti a Poggio Bustone, ben allenato e con grandissimo potenziale come ha dimostrato nelle ultime settimane. Per la prima volta siamo stati nettamente inferiori a livello di gioco. Dobbiamo recuperare i diversi assenti, a livello di Seconda categoria tante defezioni pesano»

Velinia – Monte San Giovanni 1-1

Prela (V), Tommasi (M)

Velinia e Monte San Giovanni si dividono la posta in palio nel match di Antrodoco. Padroni di casa in vantaggio con Prela, raggiunti nel secondo tempo dagli ospiti che strappano un pareggio. Un punto che fa sicuramente comodo al Velinia che guadagna terreno sulle avversarie nella lotta salvezza.

Enrico Graziani, capitano Velinia: « Oggi servivano punti per allungare la classifica verso i nostri diretti avversari per la lotta alla salvezza. Non siamo riusciti a fare bottino pieno, ma un punto alla fine per come è andata la partita ce lo siamo portati a casa meritandolo. Partita dai due volti, un primo tempo gestito e giocato bene da noi, infatti siamo andati in vantaggio con una bella azione finalizzata dal nostro esterno Prela che a tu per tu non ha lasciato scampo al portiere. Nella ripresa siamo scesi d'intensità ed i nostri avversari sono riusciti a pareggiare giocando meglio. Risultato giusto ma cresce il rammarico di non essere stati in grado di portare a casa la vittoria che sarebbe stato d' oro in prospettiva salvezza. Bisogna allenarsi ancora di più per dare un senso agli allenamenti, per poter pensare di fare bene nelle prossime partite»

Valerio De Angelis, portiere Monte San Giovanni: «Gara intensa giocata a viso aperto da tutte e due le squadre e decisamente a due volti, primo tempo meglio loro, secondo tempo noi. Storicamente il campo di Antrodoco è un campo angusto, difficile soprattutto perché i padroni di casa nonostante la classifica che potrebbe trarre in inganno sono una buonissima squadra con ottime individualità, la società ha creato il giusto mix tra giovani di buon livello come Anniballi e Sulpizi e ragazzi più navigati ed esperti come capitan Tosoni che sono certo riusciranno a migliorare la loro condizione di classifica da qui alla fine, ci hanno dato filo da torcere e credo che alla fine della fiera il pareggio possa sicuramente essere il risultato più giusto. Riguardo Monte San Giovanni mi sento di ringraziare i miei ragazzi per l'impegno, l'attaccamento alla maglia, la passione ed il sacrificio che mettono ogni volta in campo a testimonianza di questo il nostro gol arriva da un combattente nato come Tommasi che nonostante gli acciacchi e gli infortuni è riuscito a trovare la via della rete, dopo questa stagione sulle montagne russe meritava questo piccolo premio che ci permette in ogni caso di muovere la classifica»

Riposa: Atletico Cantalice

Girone D

Sempione Calcio – Forano 1-2

Giuliani, Volponi

Colpo del Forano che espugna il campo del Sempione Calcio per 2-1. Grande prova dei sabini, avanti a fine primo tempo e raggiunti dopo poco con un rigore dei padroni di casa. Volponi nella ripresa permette comunque a Forano di tornare avanti e di conquistare tre punti importanti: la squadra di mister Munzi è ora a 37 punti, a meno 7 (ma con una gara in meno) rispetto a Sempione capolista.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi per l'interpretazione della gara, sono stati perfetti altro non aggiungo. È stata una gran bella partita tra due squadre compatte e che sapevano bene la posta in gioco, chiaramente da parte nostra c'era un solo risultato visto che la classifica quello ci imponeva; ne è scaturita una gara vibrante e combattuta. Come sapevamo il Sempione è una squadra con una chiara identità di gioco basata molto sul possesso palla e sulla bravura di far abbassare la linea difensiva per poi giocare in velocità o sugli esterni o sugli attaccanti centrali per lavorare sulle seconde palle e creare pressione offensiva in zona centrale. Siamo stati attenti e compatti, anzi bloccando quasi sempre la prima uscita di palla e per loro è stato difficile produrre il loro consueto gioco. Dal canto nostro avevamo una formazione spiccatamente propositiva con tre attaccanti e due centrocampisti offensivi con l'intento di prenderli nella prima fase di costruzione e questo approccio ci ha ripagato oltre che nel soffrire poco la loro pressione, a ripartire con molti uomini. I ragazzi sono stati molto attenti nelle scalate evitando l'uno contro uno in zona centrale consentendoci di non subire mai nell'arco dell'intera gara. Siamo andati in vantaggio su schema da calcio d'angolo con un grandissimo tiro di Giuliani che si è infilato all'angolino opposto e subito immediatamente il pareggio su rigore ma avevamo la sensazione netta che la gara fosse dalla parte nostre e dopo un clamoroso rigore non fischiato su Volponi atterrato da dietro a meno di due metri dalla porta avversaria quando stava tirando a colpo sicuro, sinceramente non ho capito il perché. Con un azione identica siamo poi passati in vantaggio con lo stesso Volponi e gestito la gara con personalità sino al termine. Un complimento speciale va al nostro portiere Mancinelli per aver effettuato due parate importanti che ci hanno consentito di portare a casa tre punti secondo e meritatissimi. Ora aspettiamo la prossima cercando di fare il nostro»

Classifica Girone C

Santa Susanna 39

Sporting Corvaro 38

Borgorose 37

Montopoli 35

Poggio Bustone 33

Piazza Tevere 33

Atletico Cantalice 22

Torri in Sabina 22

Alto Lazio 22

Monte San Giovanni 22

Velinia 11

Torpedo Rieti 7

Gens Cantalupo 0