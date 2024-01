Seconda: Poggio Bustone si rilancia nel derby, il cambio di mister non porta punti al Torri. I commenti

RIETI - Parlano i protagonisti della Seconda categoria dopo l’ultima giornata d’andata. Un turno che conferma in vetta alla classifica Montopoli. Santa Susanna conquista tre punti per raggiungere la seconda posizione. Frenata dello Sporting Corvaro contro un buon Alto Lazio. Bene Borgorose e Poggio Bustone contro Torri e Atletico Cantalice. Si riprende Monte San Giovanni che chiude bene la prima parte di stagione. Forano nel girone D si avvicina alla vetta chiudendo l’andata al secondo posto.

Risultati, marcatori e commenti (XIII giornata)

Girone C

Alto Lazio - Sporting Corvaro 1-1

Cafini (A), Di Gaetano (SC)

Pari tra Alto Lazio e Sporting Corvaro in una gara che ha messo in seria difficoltà la seconda in classifica. Buona la prestazione della squadra di mister Bucci che strappa un punto importante contro una delle squadre più in forma del girone.

Romeo Bucci, allenatore Alto Lazio: «Abbastanza soddisfatto della prestazione offerta sabato, un po’ meno del risultato, probabilmente avremmo meritato di più. Siamo stati squadra, è un percorso che dobbiamo fare, spero che questa bella prova non sia un episodio isolato ma un punto di partenza. Incontravamo una squadra con un potenziale offensivo elevato. Siamo stati attenti, concesso poco e creato le nostre occasioni, ci manca un finalizzatore, non riusciamo ancora ad essere incisivi al meglio. Abbiamo fatto esordire un altro giovanissimo 2007 prodotto del nostro territorio, confermando la nostra linea. Vogliamo affrontare il girone di ritorno con lo stesso spirito»

Luca Franchi, capitano Sporting Corvaro: «Eravamo consapevoli di affrontare una partita dura e che serviva dare il massimo per vincerla. Purtroppo non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco a causa della nostra inesperienza in campi sintetici, un campo peraltro bagnato e ghiacciato, ma soprattutto a causa della bravura e forza degli avversari. Una mix di esperti e giovani di qualità, una squadra sicuramente che non merita i punti conquistati ma molti di più. Peccato per il pareggio subito dopo 30 secondi dal nostro vantaggio, però il risultato sembra abbastanza giusto. Adesso c'è il turno di riposo che ci permetterà di ricaricare le energie dopo un girone d'andata che tutto sommato ci soddisfa»

Santa Susanna - Gens Cantalupo 2-1

Ometto, Ometto (S), Bonifazi J. (G)

Santa Susanna approfitta dello stop dello Sporitng Corvaro grazie alla vittoria contro la Gens Cantalupo. Non pienamente soddisfatto mister Pompoli a cui non è piaciuta la prestazione dei suoi contro l’ultima squadra della classe. Santa Susanna si porta a 26 punti in classifica.

Roberto Pompili, allenatore Santa Susanna: «Partita che di buono ha solo i 3 punti, per il resto abbiamo prodotto il niente. Spero che il momento non sia figlio di una presunzione che sicuramente sarebbe fuori luogo e lontanissima dalla mia filosofia. Certo è che la lunga sosta invernale ha scompaginato le certezze che, in quasi un girone, ci eravamo costruiti. Urge rimboccarci le maniche, azzerare tutto e tornare a mordere e lavorare, usando più la clava del fioretto»

Monte San Giovanni - Torpedo Rieti 3-0

Mariani, Mei C., Rossi

Tre punti importanti per il Monte San Giovanni che si rilancia con la vittoria per 3-0 contro la Torpedo Rieti. Ospiti che partono bene ma non riescono ad evitare lo svantaggio. Nella ripresa Monte San Giovanni chiude la gara e conquista il successo.

Fabio Bianchetti, allenatore Monte San Giovanni: «Siamo scesi in campo con la voglia di fare risultato, i primi 15 minuti abbiamo incontrato qualche difficoltà ma poi siamo venuti fuori prendendo in mano la gara. Primo tempo si è chiuso 1- 0 con gol di Mariani, nella ripresa rigore trasformato da Carlo Mei e il terzo gol di Rossi»

Riccardo Selvi, centrocampista Torpedo Rieti: «Una partita giocata bene soprattutto nel primo tempo chiuso immeritatamente in svantaggio. Siamo un po' scesi nel secondo e loro ne hanno approfittato. Punteggio un po' troppo penalizzante ma accettiamo la sconfitta consapevoli che nel girone di ritorno bisogna cambiare musica non pensando all'avversario ma a noi stessi»

Velinia - Montopoli 0-4

Terribili, Gulino, Ippoliti, autogol

Vittoria per la capolista Montopoli sul campo del Velinia. Gara complicata per i corsari nella prima metà, chiusa sullo 0-0. Bene invece la squadra di mister Cimei nella ripresa che sblocca il risultato e dilaga. Montopoli resta in vetta da sola con 29 punti.

Enrico Graziani, capitano Velinia: «Partita difficile sulla carta e così si è dimostrata. Il primo tempo siamo riusciti a contenerli mantenendo il risultato sullo 0-0, male invece la ripresa: dopo 15 minuti ci siamo ritrovati in svantaggio di 3 reti per finire con un passivo di 4 gol a favore della squadra ospite complice un calo di mentalità. Risultato un po' esagerato per come è andata la gara ma alla fine giusto perché loro hanno meritato la vittoria anche se potevamo metterli in seria difficoltà in un paio di occasioni. La differenza si è vista alla lunga, squadra ben allenata e se sono al primo posto c 'è un motivo. A noi rimane di buono il primo tempo e questo ci deve dar fiducia per fare bene le altre partite che sono rimaste per il proseguo del campionato»

Omar Cimei, allenatore Montopoli: «Partita dai due volti: un brutto primo tempo, non è stato facile giocare su un campo non in perfette condizioni con loro che si sono ben chiusi.

Nella ripresa abbiamo giocato molto meglio, sbloccando il punteggio la gara si è messa in discesa, così abbiamo creato tante occasioni e concesso poco. Adesso testa a Monte San Giovanni: sarà una partita difficilissima, contro una squadra sempre ben messa in campo con ottime individualità»

Borgorose - Torri in Sabina 1-0

Buongiovanni

Vince di misura Borgorose contro un Torri in Sabina che non molla e mette in difficoltà i padroni di casa fino all’ultimo. Una rete di Buongiovanni decide il match. Torri ci prova ma non riesce ad agguantare il pareggio. Borgorose aggancia con questi tre punti Piazza Tevere in classifica.

Andrea Polidoro, capitano Borgorose: «La partita non è stata semplice, giocata su un campo non nelle migliori condizioni che non ci ha permesso di esprimerci al meglio. Il primo tempo è finito in parità a porte inviolate. Abbiamo avuto qualche occasione in più ma non concretizzata. Al 10’ del secondo tempo andiamo in vantaggio con un eurogol di Buongiovanni che su assist di Fracassi con un tiro di potenza imparabile per il portiere ci permette di portare a casa i 3 punti. Devo dire che i ragazzi di Torri in Sabina hanno provato in tutti i modi a pareggiare la partita, ci hanno dato filo da torcere. Come sempre, colgo l'occasione per continuare a complimentarmi con i miei compagni. Conosco i sacrifici che fanno e facciamo per arrivare a tenere questi ritmi ogni partita. Da martedì ci metteremo sotto a lavorare per la partita di domenica contro Cantalice che non solo apre il girone di ritorno ma per noi sarà molto importante»

Simone Magirni, dirigente Torri in Sabina: «Venivamo da una settimana complicata, abbiamo cambiato la guida tecnica con il nuovo mister Massimo Tascioni coadiuvato da Marco Rossi. Mister Tascioni che è di casa a Torri, avendoci giocato in passato. Era una gara particolare, abbiamo comunque fatto un’ottima partita. Il risultato è bugiardo, abbiamo creato, cercato il gol con insistenza nel finale, meritavamo almeno il pareggio ma Borgorose è stata brava a sfruttare un’occasione. Ringrazio pubblicamente l’Asd Borgorose per l’accoglienza e il terzo tempo condiviso con noi»

Poggio Bustone - Atletico Cantalice 3-2

Paolucci, Agostini, Santoprete (P), Gregori, Caperna (AC)

Il programma di giornata del girone C si è chiuso con la grande sfida tra Poggio Bustone e Atletico Cantalice. Al Gudini il derby lo vince Poggio Bustone con una buona prova. Paolucci di testa apre le marcature, Agostini raddoppia su rigore, l’Atletco accorcia e se la gioca nonostante l’inferiorità numerica poi Santoprete sigla il tris. Con questo successo Poggio Bustone si avvicina proprio ai cantaliciani che restano avanti in classifica ma di solo un punto.

Maurizio Rubimarca, presidente Poggio Bustone: «Siamo stati superiori, nonostante Cantalice non abbia mollato anche sotto di un uomo. Venivamo da una gara sfortunata con tanta voglia di riscatto. Gara giocata in una cornice splendida, una vera e propria festa. Portiamo a casa il derby grazie ad un’ottima prestazione, testa alla prossima»

Riccardo Di Battista, dirigente Atletico Cantalice: «Dispiace per la sconfitta, abbiamo affrontato questa partita un po' rimaneggiati ma non si può recriminare nulla alla squadra che ha dato il massimo e lottato su ogni pallone anche quando siamo rimasti in inferiorità numerica. Purtroppo abbiamo pagato caro le disattenzioni.

Faremo tesoro degli errori commessi per preparare al meglio la gara di domenica»

Riposa: Piazza Tevere

Girone D

Forano - Liberi Nantes 4-1

Giuliani, Volponi, Uduh, Turchi

Bene Forano nel match interno contro il Liberi Nantes. Gara sbloccata a metà primo tempo dai padroni di casa con la rete di Giuliani. Gli ospiti restano in dieci e Forano riesce a gestire bene il vantaggio, sprecando un po’ troppo nel primo tempo. Nella ripresa dilagano i padroni di casa fino al 4-1 finale. Vittoria che permette ai sabini di avvicinarsi alla vetta: Sempione è ora a 4 punti.

Stefano Munzi, allenatore Forano: «Mi complimento con i ragazzi per la concentrazione che stanno mettendo nel campionato, nello sport di sicuro e scontato non c’è nulla. Tra mille difficoltà e infortuni siamo riusciti a restare compatti e concentrati, chiudendo il girone d’andata al secondo posto. Daremo tutti il massimo per portare avanti la possibilità di vincere il campionato, questo girone poi, che non conoscevamo, non è per niente semplice, anche le ultime in classifica hanno dettami e identità precise. Ci sono tante squadre che partono con tante ambizioni, purtroppo poi ne vince una sola. Noi faremo di tutto nel girone di ritorno per confermarci ad alti livelli.

Classifica girone C

Montopoli 29

Sporting Corvaro 26

Santa Susanna 26

Piazza Tevere 24

Borgorose 24

Atletico Cantalice 18

Monte San Giovanni 17

Poggio Bustone 17

Alto Lazio 16

Torri in Sabina 13

Velinia 6

Torpedo Rieti 4

Gens Cantalupo 0