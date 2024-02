Casperia cala nella ripresa, Città di Fiano trova un punto: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Non va oltre l’1-1 Casperia contro il Città di Fiano nella diciannovesima giornata del girone B di Prima categoria. Al Rinalduzzi gli aspresi passano in vantaggio nel primo tempo con Riccardo De Angelis, ma nella ripresa gli ospiti raggiungono il pareggio. Con questo punto, Casperia sale a 30 punti, Città di Fiano resta a meno 3.

Il primo tempo

Un buon avvio degli aspresi che con un buon palleggio controllano la gara e creano occasioni.

Al 6’ Leti serve a centro area Bonifazi che da ottima posizione calcia male e il pallone termina a lato. Al 13’ Riccardo De Angelis si libera per il tiro di sinistro da fuori area e costringe Baldoni alla respinta con i pugni. Al 34’ Casperia si rende pericoloso su calcio d’angolo, prima con Williams (colpo di testa ben indirizzato ma deviato in angolo dalla difesa) e poi con Federico De Angelis, che colpisce sul primo palo trovando la respinta di un difensore piazzato sul palo. Casperia merita il vantaggio e al 44’ trova l’episodio che sblocca la gara: dribbling in area di Bonifazi che viene atterrato da Castrogiovanni e l’arbitro assegna il calcio di rigore ai padroni di casa. Dagli undici metri va Riccardo De Angelis che calcia male, Baldoni para ma sulla respinta è lo stesso De Angelis a ribadire in rete per l’1-0 poco prima dell’intervallo.

La ripresa

Città di Fiano al rientro in campo cambia atteggiamento e cerca subito la rete del pari. Al 52’ Barbetti calcia alto dal limite. Casperia si fa vedere al 63’ con la girata di Williams che viene facilmente parata da Baldoni. Crescono gli ospiti che al 70’ vanno al tiro con Bracalente, anche in questo caso il pallone termina alto sopra la traversa. Al 77’ su un errore in fase di manovra degli aspidi arriva il gol del pareggio: palla recuperata dagli ospiti a centrocampo e lancio lungo per Radu che è bravo a controllare palla, entrare in area e battere a rete superando Sansoni per l’1-1. Nel finale Casperia ci prova con Ricci direttamente da calcio d’angolo senza inquadrare però lo specchio della porta.

Le dichiarazioni post-gara

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Dopo un buon primo tempo, chiuso meritatamente in vantaggio facendo il nostro gioco, nella ripresa siamo calati. Probabilmente hanno inciso le assenze in attacco, siamo stati poco lucidi nelle scelte negli ultimi venti metri. Bisogna anche dare merito a loro, sono una buona squadra e i punti in classifica lo dimostrano. Subiamo il pareggio su un errore che può starci, andiamo avanti sulla nostra strada»

Il tabellino

Casperia: Sansoni, De Angelis A., Leti (73’ Pezza), Guidi, Facchini, Magnerini (60’ Di Mario), De Angelis R. (90’ Di Folco), Williams, Ricci, Polidori, Bonifazi (85’ Pitotti). A disp. Antonelli, Ubah, Ramazzotti. All. Capulli

Città di Fiano: Baldoni, Delle Fave, Castrogiovanni, Brunetti, Corradini M., Monte, Piergiovanni, Bracalante, Corradini P., Serio, Barbetti (65’ Radu). A disp. Orazi, Zicaro, Scafidi, Alessandrini, Capuano. All. Di Domenico

Arbitro: Luca Mariani di Viterbo

Marcatori: 45’ De Angelis R. (C), 77’ Radu (F)

Note: ammoniti: Guidi, Williams, Ricci, Magnerini, Pezza (C), Piergiovanni, Bracalente, Brunetti (F)

Angoli 4-2