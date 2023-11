L'Atletico Cantalice infila il tris sul campo della Gens Cantalupo: 0-3. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’ottava giornata del campionato di Seconda categoria L’Atletico Cantalice espugna il campo “Tempesta” di Cantalupo imponendosi per 3-0 sulla Gens in una gara che i padroni di casa iniziano bene ma alla distanza sono gli ospiti a prevalere. Un incontro comunque corretto e ben diretto dall’esperto Turchetti in cui non si registra alcun provvedimento disciplinare.

Il primo tempo

Occasione d’oro per la Gens Cantalupo dopo soli tre minuti di gioco: Iannarella viene atterrato in area ed è calcio di rigore: va sul dischetto Lattanzi ma Caprioli intuisce la traiettoria e respinge con bravura. Ci riprova lo stesso Lattanzi dopo due minuti con un calcio di punizione diretto ma i difensori ribattono e gli avversari si riorganizzano e passano in vantaggio al 17’ con un gran tiro da fuori area di Alessandro Beccarini: il pallone batte sotto la traversa e termina poi in rete rendendo vano il tentativo di respinta di Cipriano. L’Atletico Cantalice ci crede e ci riprova con una girata al volo di Federico Provaroni al 28’ ed una combinazione tra lo stesso Provaroni, Gregori e tiro finale di Alessandro Beccarini che termina alto. La Gens non si scoraggia e si rende pericolosa al 32’ con un bel tiro di Alessandro Romagnoli parato da Caprioli. Gli ospiti potrebbero raddoppiare al 36’ quando Eleuteri colpisce la base del palo su assist di Federico Provaroni ma dalla parte opposta al 39’ è ancora Alessandro Romagnoli ad impegnare il portiere avversario su passaggio in area di Corinaldesi. Nella Gens l’ottimo Evangelisti cerca di arginare le incursioni avversarie coordinando i compagni di reparto ma al 42’ arriva il raddoppio della formazione ospite su calcio di rigore siglato da Eleuteri e concesso per un atterramento in area di Federico Provaroni.

Il secondo tempo

La ripresa vede ancora gli ospiti in attacco con Federico Provaroni che al 4’ calcia di poco a lato, imitato un minuto dopo da Alessandro Beccarini che sfiora il palo.

Al 6’ la gara praticamente si chiude con il terzo gol dell’Atletico Cantalice messo a segno da Luca Beccarini con un gran tiro dalla distanza. All’8’ è Valenti su punizione a sfiorare la traversa ed al 16’ Belladonna blocca in due tempi un tiro insidioso di Cervelli. Nel finale la Gens conquista due calci di punizione dal limite dell’area per falli su Iannarella ma terminano in calcio d’angolo ed a fondo campo le successive battute. La gara si chiude con un tiro di Dante al 42’ che sfiora il palo.

I commenti

Roberto Bartoli, tecnico Gens Cantalupo

«Purtroppo il rigore sbagliato ad inizio partita ci ha demoralizzato ed è difficile reagire anche su episodi sfortunati. La situazione ci penalizza ma non molliamo ed insieme ai ragazzi ce la metteremo tutta per non demordere».

Pietro Di Battista, dirigente Atletico Cantalice

«Una vittoria indiscutibile al termine di una gara corretta. Abbiamo commesso qualche errore nella manovra di gioco ma una volta acquisito il vantaggio la squadra si è espressa bene e siamo pienamente soddisfatti».

Il tabellino

Gens Cantalupo: Cipriano (1’st Belladonna), S.Pitotti (1’st And.Romagnoli), Sabatino, Lattanzi (31’pt M.Pitotti), Evangelisti, Bonifazi (13’st Monti), Iannarella, Valenti, Corinaldesi (10’st Rinalduzzi), Ales Romagnoli), Zuccari. All. Roberto Bartoli

Atletico Cantalice: Caprioli, Dini (34’st M.Dionisi), Cervelli, L.Beccarini, Patacchiola, D.Provaroni, Caperna (2’st M.Beccarini), Eleuteri, F.Provaroni (10’st Dante), A.Beccarini, Gregori. All. G.Paolo Cervelli

Arbitro: Turchetti di Rieti

Marcatori: 17’pt A.Beccarini, 42’pt rig. Eleuteri, 6’st L.Beccarini

Note: angoli 4-1