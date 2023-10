Valle del Peschiera, un 1-1 e tante recriminazioni contro Sanpolese. «Potevamo chiudere prima la gara»

RIETI- Il Valle del Peschiera tiene la gara fino 67’ poi succede di tutto: tre espulsioni in maglia Vdp ed è 1-1.

La gara

Mister Pezzotti sceglie i primi undici della prima di campionato nonostante l’ottima prestazione contro il Cantalice.

Pronti via, ritmi altissimi e squadre che pressano tanto. Al 10’ la prima occasione per i padroni di casa: Cenfi serve Della Penna che arriva in area, mette sul secondo palo per Novelli che a pochi passi dalla porta spedisce fuori. Al 24’ dopo il terzo corner consecutivo per il Valle del Peschiera arriva il gol del vantaggio reatino: Cenfi batte il corner, dopo un batti e ribatti Novelli sbuca su tutti e mette dentro. Terzo centro nelle prime tre gare ufficiali per il numero 10 tra coppa e campionato. Vdp che fa un ottimo possesso palla e rischia pochissimo. Al 38’ ci prova anche Ousmane dalla distanza ma il tiro è debole.

La ripresa

Stesso copione nella ripresa: al 15’ gol annullato per fuorigioco al Candentey. Al 22’ succede di tutto. Prima viene espulso diretto Colasanti per un fallo considerato aggressivo e intenzionale poi sulla protesta viene espulso mister Pezzotti e gli animi si infiammano. Al 27’ il Valle del Peschiera è sbilanciato e subisce il gol dell’1-1. Il gol fa alzare il baricentro della Sanpolese e i padroni di casa rischiano troppo.

Al 39’ espulso anche l’allenatore in seconda Ficorilli.

Le dichiarazioni

Il tecnico Lorenzo Pezzotti

«Abbiamo dimostrato che possiamo stare in questo campionato. Loro sono una squadra ben schierata, esperta ed aggressiva. Dispiace perché potevamo chiudere prima la partita e invece si è spostata su un altro binario. Una partita senza una parola, senza troppi falli e invece tanti ammoniti e tre espulsi».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Severoni (37’st Folio), Cenfi, Cianetti, Colasanti, Caltendey, Tunkara, Della Penna, Ousmane (27’st Salvi), Novelli (31’st Aguzzi), Colangeli. A disp. Natali, Fasciolo, Razzano, Cesaretti, Bangoura.

Sanpolese: Galantini, Alfonsetti, Festa, Lipperi (30’st Visconti), Marcelli, Talone (27’st Rossi), Caprioli, Falcione, Di Corpo (40’st Tarquini), Federico (12’st Opre), Alberghini. A disp. Attilia, Dariozzi, Zucchelli, Rossi, Mascolo, Opre, Stortini, Tarquini, Visconti.

Arbitro: Guarracino di Roma 2 (Sannino e Motoc)

Marcatori: 24’pt Novelli, 33’ st Caprioli.

Note. Espulso Colasanti, il tecnico Pezzotti e il secondo Ficorilli. Ammoniti: Novelli, Tunkara, Cenfi. (V), Galantini, Federico, Festa(S) Angoli: 5-4 Recupero: 3’pt-4’st.