Riapre lo stadio, Fc Rieti e Sanpolese in campo per la “prima” del 2024. Ferazzoli: «Per me una rivincita»

RIETI - Il tanto atteso (e chiacchierato) 25 febbraio è ormai alle porte e lo stadio 'Manlio Scopigno' è pronto a riaprire i cancelli al calcio giocato. Centodieci giorni fa la chiusura per il rifacimento del manto erboso, subito dopo l'impegno delle nazionali U18 di Italia e Irlanda di rugby, domani finalmente le polemiche e le contese tra i due club reatini interessati allo stadio, lascerà la scena a Rieti-Sanpolese che si contenderanno i tre punti della 24esima giornata del campionato regionale di Promozione, gir. B.

Un remake della sfida dello scorso 3 settembre, in occasione del turno preliminare di Coppa Italia, che finì con la vittoria degli ospiti ai calci di rigore dopo l'1-1 con cui erano terminati i 90' regolamentari. Da quel giorno a oggi, di cose all'ombra del Terminillo ne sono successe tante: il Rieti domina la scena sin dalla prima giornata, attualmente è secondo a -1 dal Monterotondo ma ha una gara in meno degli eretini, la Sanpolese è nella pancia della classifica con 20 punti di ritardo dagli amarantoceleste che già all'andata s'imposero 4-0 nell'esordio in panchina di Raffaele Battisti, che due settimane prima rimpiazzò proprio quel Ferazzoli che a un girone esatto di distanza, si è ripreso il suo posto in panchina.

«Personalmente sarà una partita speciale perché la considero come una sorta di rivincita dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia - dichiara Ferazzoli alla vigilia del match - ma al di là di questa sfumatura personale, mi aspetto un atteggiamento da squadra matura, da gruppo che vuole continuare a perseguire l'obiettivo finale, quello della promozione in Eccellenza.

Dovremo fare i conti con qualche piccolo acciacco, ma i ragazzi sono carichi e pronti a regalare una soddisfazione ai tanti tifosi attesi sugli spalti, viste le iniziative messe in piedi dalla società per l'occasione».

Sugli spalti è prevista una buonissima affluenza di pubblico, grazie alle tante iniziative messe in piedi dal club che per tutta la settimana ha incontrato gli studenti delle scuole elementari e medie della città, distribuendo i tagliandi d'ingresso che consentiranno ai ragazzi e ai loro accompagnatori di assistere gratuitamente all'incontro. Stesso vale per gli iscritti alla sezione provinciale Avis di Rieti, con cui giovedì è stato sottoscritto un accordo che consentirà ai donatori reatini - muniti di tesserino Avis - di essere ospiti della società.