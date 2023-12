Valle del Peschiera non si conferma: al Gudini cede 0-2 contro Settebagni. Pezzotti: «Erano più pronti di noi»

RIETI - Il Valle del Peschiera cade in casa: passa il Settebagni 0-2. Una punizione nel primo tempo e un rigore nel secondo valgono le due reti degli ospiti. Prestazione sotto le aspettative dei reatini. Mercoledì sempre al Gudini il derby contro il Fc Rieti.

La gara

Primo tempo molto teso, gioco non brillante da parte delle due formazioni. Intorno al 15’ passa in vantaggio il Settebagni su punizione di Merciari. I reatini non riescono a produrre gioco e grandi azioni pericolose. Termina 0-1 la prima frazione.

Nella ripresa il Valle del Peschiera non riesce ad aumentare i giri. Il Settebagni ne ha di più e intorno al 25’ Merciari su rigore raddoppia.

Le dichiarazioni

«Loro sono scesi in campo più pronti di noi, abbiamo subito due gol su due netti episodi che noi abbiamo concesso - afferma il tecnico Lorenzo Pezzotti - Qualche discussione sul direttore di gara ma non è stato determinante.

Il Settebagni è una grande squadra e lo ha dimostrato. Noi andiamo avanti e mercoledì abbiamo la possibilità di confrontarci con la prima della classe».

Il tabellino

Valle del Peschiera: Colasi, Campanelli, Marcelli, Colasanti, Cenfi, Cianetti, Tunkara, Della Penna, Monaco, Colangeli, Novelli. A disp. Natali, Floridi, Fasciolo, Cesaretti, Sgavicchia, Razzano, Caldentey, Aguzzi, Severoni. All. Lorenzo Pezzotti

Settebagni:Mercurio, Farroni, Occhialini, Karam, Merciari, Romani, Mari, Trugli, Zanzucchi, Giulitti, Frasca. A disp. Di Brita, Marocco, Liberati, Di Meo, Di Fonzo, Santomauro, Mariotti. All. Mirko Laurentini

Arbitro: Di Luzio di Aprilia (Angiolosanto e Tundo)