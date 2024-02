Poggio Mirteto cede con onore a Monterotondo: 2-0. Pieroncini: «Penalizzati da due errori difensivi»

RIETI - Poggio Mirteto non può nulla nella complicata trasferta contro il Monterotondo valevole per la ventunesima giornata del girone B di Promozione. Finisce 2-0 per i padroni di casa che segnano un gol per tempo condannando i mirtensi al ko. Monterotondo rimane al secondo posto, a meno 2 dal Fc Rieti, mentre Poggio Mirteto resta a quota 23 punti.

La gara

Una buona prestazione dei mirtensi che nel primo tempo sono ordinati e giocano a viso aperto creando diversi pericoli alla retroguardia eretina. Mamarang il più pericoloso, ma a passare in vantaggio sono i padroni di casa con Bornivelli a metà primo tempo, bravo a sfruttare un’imprecisione difensiva dei mirtensi. Poggio Mirteto non si arrende ma come successo nei primi quarantacinque minuti a trovare la via della rete è il Monterotondo, con Tornatore che è cinico.

Poggio Mirteto affronterà domenica prossima in casa il Setteville Caserosse. Per Monterotondo, trasferta a Cantalice.

Le dichiarazioni del ds Alessandro Pieroncini

«Sapevamo di affrontare una grande squadra, abbiamo tenuto il campo, siamo stati penalizzati da due errori difensivi loro sono stati bravi e cinici a sfruttare le nostre disattenzione, il loro portiere ha fatto tre interventi decisivi soprattutto uno su Mamarang sull’1-0 per loro che poteva cambiare le sorti della partita. Ci abbiamo provato fino alla fine. Ora testa a domenica perché sappiamo bene che sono quelle le partite dove andarci a prendere i punti necessari a risalire la china».