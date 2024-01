Poggio Mirteto tenta il colpo a Grottaferrata per allontanarsi dalla zona playout. «Dura ma stiamo bene»

RIETI - Vuole tornare al successo il Poggio Mirteto nel diciannovesimo turno del girone B di Promozione. La squadra di mister Chini affronta domani alle 11 in trasferta il Vivace Grottaferrata, squadra che si trova a meno 4 dai mirtensi ma che è allo stesso tempo reduce da ben quattro risultati utili consecutivi. Una vittoria darebbe ossigeno prezioso alla compagine sabina che punta ad allontanarsi il prima possibile dalla zona calda della classifica. I biancorossi, al momento decimi con 22 punti, vanno a caccia del bottino pieno anche per affrontare con più serenità i prossimi complicati impegni di campionato (prima contro Fiano Romano e poi in trasferta contro Monterotondo).

Le parole del ds Alessandro Pieroncini

«Sarà sicuramente un’altra battaglia contro una squadra che viene da un successo importante a Tor Lupara.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non dobbiamo farci trovare impreparati o pensare che sarà semplice, anche loro vista la classifica hanno bisogno di punti e sicuramente vorranno riscattare il 4-1 che gli abbiamo inflitto all' andata. Sarà dura ma come sempre stiamo lavorando bene e stiamo preparando al meglio la gara. Le ultime prestazioni sono state esaltanti in termini di gioco, un po’ meno in termini di punti quindi è arrivato il momento di riportare la bilancia in positivo. Non sarà semplice ma andiamo a Grottaferrata per cercare di fare punti».