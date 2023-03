L'Amatrice conquista il derby contro il Poggio Mirteto (2-1): la vetta ora è a -1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - L’Amatrice vince 2-1 il derby contro il Poggio Mirteto e recupera tre punti sul Settebagni: gli amatriciani trionfano e festeggiano con due gol bellissimi di Colangeli e Lenart.

Ora la vetta è a un solo punto; il Poggio Mirteto, nonostante tutto, cerca di opporre resistenza agli amatriciani che però oggi dovevano vincere a tutti costi e l’hanno fatto.

Il primo tempo

Parte alla grande l’Amatrice che va in vantaggio al 3’ con capitan Colangeli che raccoglie una palla in arrivo e in splendida coordinazione conclude in rovesciata regalando la prima segnatura ai compagni. Al 7’ ancora l’Amatrice rischia di raddoppiare, palla velenosa che viene ribattuta in porta per errore da un difensore del Poggio Mirteto, ma sulla linea è ancora un altro mirtense ad evitate l’autogol. La pressione dell’Amatrice si concretizza due minuti più tardi con Lenart che al volo di esterno destro da oltre venti metri la mette dentro per il 2-0. Al 27’ è Calabresi ad avere la prima occasione per gli ospiti: incornata in area ma Pezzotti pronto alla respinta.

La ripresa

Nel secondo tempo è il Poggio Mirteto a reagire: al 7’ arriva il gol con potente diagonale di Del Vecchio. L’Amatrice tenta di chiudere la gara al 25’ con un diagonale di sinistro di Pezzotti che viene respinto da Luciani. Al 33’ espulsione diretta per Calabresi che lascia i suoi in 10. Al 40’ ultimo brivido per l’Amatrice: ancora su una mischia sotto porta un conclusione del Poggio Mirteto che viene respinta dal portiere Pezzotti che salva la vittoria e le ambizioni promozioni per l’Amatrice. Alla fine della gara animi un po’ calorosi tra i tifosi ma i Carabinieri sul posto fanno i modo che non si vada oltre le parole.

I commenti

«Siamo partiti bene andando subito in vantaggio e poi raddoppiando -spiega l’allenatore dell’Amatrice Calcio Vincenzino Angelone- poi ci siamo limitati a tenere il risultato, abbiamo fatto una partita di contenimento. Dopo il gol del Poggio Mirteto con le numerose mischie in aria abbiamo sofferto un po’: alla fine c’è stata un po’ meno qualità ma tanta voglia di raggiungere il risultato, vista anche la sconfitta del Settebagni».

«Abbiamo fatto una buona prestazione e ci abbiamo provato come potevamo, ma l’Amatrice è una squadra quadrata e forte, nei numeri la più attrezzata del campionato -commenta l’allenatore del Poggio Mirteto Antonio Domenici- alla lunga l’Amatrice ha vinto meritatamente, peccato perché noi anche nella foga del momento abbiamo avuto una buona occasione su palla ferma. Sono contento se vincerà l’Amatrice per molti motivi, ma anche perché è un territorio che ha sofferto molto in questi anni. Ho detto al mister Angelone che ammiro l’eleganza e lo stile che ha portato nel girone».

Il tabellino

Amatrice: A. Pezzotti, Santarelli, Filipponi, Fiscaletti, Di Gianfelice, Di Francia, M.Pezzotti (42'st Campagna), Lenart (18'st Pagliuca), Monaco di Monaco (26'st Torre), Colangeli (20'st Cavallari), Amadio. A disp. Cingolani, Nobile, Lofiego, Sangiorgi, Cenfi. All. Angelone

Poggio Mirteto: V.Luciani, Morelli, Salustri (46'st Varriale), Mamarang, Calabresi, Surber, Paoloni (38'st Lulli), Miconi, Marcelli (12'st Castillo), Del Vecchio, M. Luciani (34'st Masci). A disp. Sechi, Thau, Di Giacobbe, Marchesani, Ciaccio. All. Domenici

Arbitro: Strainu di Albano Laziale (Lecce e Iozzia di Roma 1)

Marcatori: 3'pt Colangeli (A), 9'pt Lenart (A), 7'st Del Vecchio (PM)

Note. Espulso: 33'st Calabresi (PM). Ammoniti: Del Vecchio, M.Luciani (PM), Santarelli, M.Pezzotti (A).