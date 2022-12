Poggio San Lorenzo vince il derby contro Casperia, Ginestra non esce dal tunnel. Risultati e marcatori

RIETI - Si spengono le luci sui campi da calcio del campionato di Prima categoria, sette gare giocate con due derby scoppiettanti e grandi vittorie per le reatine che si sono contraddistinte in questa prima domenica di dicembre.

Derby vinto di misura quello tra Poggio San Lorenzo e Casperia, dove a guadagnare i tre punti sono i locali che vincendo per 1-0 si portano a casa tre ottimi punti in chiave classifica che gli permettono di superare gli ospiti a quota undici punti e stazionarsi al quarto posto in classifica, beffato invece Casperia che dopo una grandissima vittoria nella scorsa giornata non riesce a ripetersi e subisce la terza sconfitta stagionale.

Vince di misura anche l’Accademia Calcio Sabina, che in casa nel pomeriggio ospitava l’Alba Sant Elia trionfando per 1-0. Gara molto dura giocata soprattutto nella metà campo che vede i padroni di casa portarsi in vantaggio nel primo minuto del secondo tempo con Marcheggiani, ospiti che provano il tutto e per tutto per rimettersi in carreggiata e cercare di acciuffare il pareggio che però non arriverà mai. Tre punti per l’Accademia che vola a otto in classifica e inizia a sognare, ospiti fermati a tre punti in classifica all’ultimo posto condiviso con Ginestra.

Grandissima vittoria per il Città di Rieti, in casa al Gudini nella mattinata ha affrontato il Castelnuovese Calcio trionfando per ben 5-1, partita indimenticabile per il Città Di Rieti che in un match di conferma travolge la squadra capitolina, trascinati dalla doppietta di De Dominicis e la tripletta di Pasqualini che, si porta il pallone a casa, regala ai reatini una domenica da sogno e il secondo posto in classifica con quindici punti. Romani fermati a cinque punti al terzultimo posto in classifica.

Grande domenica anche per il Fiamignano Valle Del Salto, impegnata in mattinata in terra eretina contro il Monterotondo 1935 trova un pareggio che sa di vittoria e chiude il match sull’1-1, gara incredibile che vede i locali portarsi in vantaggio nei primi minuti del secondo tempo, equicoli che nonostante le tante assenze non mollano di un centimetro e trovano il tanto desiderato pareggio al 93' con Ranieri che ferma il Monterotondo e regala ai suoi un punto che sa di vittoria. Locali fermati a diciannove punti al primo posto, cicolanensi che aggiungono un tassello e vanno a tredici al terzo posto in classifica.

Domenica da dimenticare per il Ginestra, impegnata in casa contro il Soratte viene sconfitta per 0-4, brutta gara da parte dei sabini che non riescono a imporsi e perdono la terza gara consecutiva dimostrando di essere ancora in un momento di crisi, tre i punti per il Ginestra in classifica che all’ultimo posto devono assolutamente trovare un modo per tornare in carreggiata, squadra capitolina che guadagna tre punti e vola a nove in classifica.

Tra le altre gare di giornata troviamo i match tutti romani tra Brictense e Accademia Sporting Roma terminata in pareggio 2-2, mentre nell’altro derby romano troviamo la grandissima vittoria in esterna da parte del Footbal Jus che surclassa il Castrum Monterotondo per 1-5 Turno di riposo per il III Municipio Calcio fermo a cinque punti in classifica.

Risultati e marcatori (VII giornata)

Poggio San Lorenzo-Casperia 1-0:

Accademia Calcio Sabina-Alba Sant Elia 1-0: Marchegiani (A)

Città Di Rieti-Castelnuovese Calcio 5-1: De Dominicis, Pasqualini, Pasqualini, De Dominicis, Pasqualini (C)

Monterotondo 1935-Fiamignano Valle del Salto 1-1: Ranieri A. (F)

Ginestra-Soratte 0-4

Brictense-Accademia Sporting Roma 2-2

Castrum Monterotondo-Football Jus 1-5

Classifica

Monterotondo 1935 19

Città di Rieti 1936 15

Fiamignano Valle del Salto 13

Poggio San Lorenzo 11

Castrum Monterotondo, Casperia, Accademia Sporting Roma 10

Soratte 9

Accademia Calcio Sabina, Football Jus 8

Brictense 6

III Municipio Calcio, Castelnuovese Calcio 5

Ginestra, Alba Sant'Elia 3

[Visualizzato da Gioele Zelli alle 17:42]