Fiamignano Equicola vince e resta da solo in vetta, tris della Spes Poggio Fidoni che si avvicina al vertice

RIETI - Termina la quindicesima giornata del campionato di Prima categoria, Fiamignano Equicola vince e resta da solo in vetta dopo la seconda giornata di ritorno del girone B.

Derby a reti Bianche quello tra Castrum Donadei e Poggio San Lorenzo, squadre che non trovano il goal e partita che termina 0-0, un punto a testa e classifica che non si muove. Un punto anche per Valle del Peschiera, ospite dell’Olimpus Roma pareggia per 1-1, Reatini che aggiungono un punto e vanno a 28 secondi in classifica Sconfitta in esterna per l’Accademia calcio Sabina, ospite del Colle Salario cade per 2-1, sabini sotto 2-0 nel primo tempo non riescono ad agguantare il pareggio. Locali che vanno a ventitre in classifica, ospiti fermati a sedici.

Cade anche l’Alba Sant'Elia, al “Torlonia” di Palombara sconfitta per 3-0, padroni di casa che guadagnano tre ottimi punti e vanno a ventisette al terzo posto, ospiti condannati all’ultimo posto a sette in classifica. Due i match del pomeriggio.

Brinda Fiamignano Equicola, in casa contro Monterotondo vince per 2-1 e raggiunge la vetta in solitaria, grazoie all’ottima prestazione di Ranieri che al quarto minuto di recupero del secondo tempo trasforma un rigore che vale tre punti d’oro.

Continua a vincere la Spes Poggio Fidoni, nel derby pomeridiano in casa contro Ginestra passa per 3-1, vittoria importante per la classifica che la porta a un punto dal secondo posto, ospiti a tredici al terzultimo posto. Termina 2-1 il derby tutto “romano” tra Castel Giubileo e Brictense, team di casa che agguanta gli ospiti in classifica a dodici punti.

Risultati e marcatori (XIV giornata)

Castrum Donadei-Poggio San Lorenzo 0-0

Olimpus Roma-Valle del Peschiera 1-1: Di Lorenzo (V)

Colle Salario-Accademia Calcio Sabina 2-1: Marchegiani (A)

Palombara-Alba Sant Elia 3-0

Spes Poggio Fidoni-Ginestra 3-1: Funes, Funes, Amarante A. (S), Falchetti (G)

Fiamignano Equicola-Monterotondo 2-1: Ranieri, Ranieri (F), Persichetti (M)

Castel Giubileo-Brictense 2-1

Classifica

Fiamignano Equicola 30

Valle del Peschiera 28

Palombara*, Spes Poggio Fidoni 27

Colle Salario* 24

Monterotondo 23

Olimpus Roma 21

Castrum Donadei 20

Poggio San Lorenzo** 17

Accademia Calcio Sabina 16

Ginestra 13

Brictense, Castel Giubileo 12

Alba Sant'Elia 7

* gare in meno