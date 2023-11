Cinquina del Real Gavignano al Passo Corese che prepara una rivoluzione: 0-5. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Vittoria esterna prorompente del Real Gavignano Ponzano che espugna il Di Tommaso di Passo Corese con un perentorio 5-0 nella decima giornata del girone B di Prima categoria.

Gli ospiti vanno subito in vantaggio, Passo Corese dal 40’ si ritrova in inferiorità numerica e da quel momento in poi Gavignano dilaga. La squadra di mister Galassetti si porta momentaneamente al quarto posto con 16 punti, Passo Corese prossimo a una rivoluzione con il mercato che aprirà in settimana.

La cronaca

Più organizzati gli ospiti in avvio di gara e dopo 11’ riescono a passare in vantaggio sorprendendo la retroguardia coresina in contropiede: dopo un angolo per i padroni di casa, innescato Migliorelli in ripartenza, il quale è bravo ad aspettare il momento giusto per servire sulla sinistra Giovannelli che di prima intenzione incrocia battendo Serpietri per l’1-0 Gavignano.

Al 15’ timida reazione di Passo Corese, affidata al destro da fuori area di Volponi che si spegne sul fondo. I padroni di casa faticano a rendersi pericolosi e la partita si fa in salita al 40, quando Filippi, dopo essere stato ammonito per un fallo a centrocampo, viene espulso per proteste dal direttore di gara Battilocchi, lasciando i coresini in inferiorità numerica. Gavignano ne approfitta e al 45’ raddoppia con la coppia Giovannelli-Migliorelli ancora protagonista: Giovannelli,nelle vesti di assistman, pennella bene una punizione a centro area sulla quale prende bene il tempo Migliorelli che di testa infila all’angolino alla sinistra del portiere per il 2-0 ospite.

La ripresa

Non cambia il copione nel secondo tempo e al 53’ arriva il terzo gol del Real: fuga sulla sinistra del capitano di giornata Pennacchini che entra in area e da posizione defilata calcia di sinistro ad incrociare trovando il secondo palo per il 3-0. Passano due minuti e Ratini, servito da D’Achille, calcia a lato di poco. Il tentativo di Volponi da fuori per i padroni di casa è facile preda di Gobbi. Bell’iniziativa del neo-entrato Bernocchi che dopo una serpentina in area di rigore vede il suo tentativo respinto dall’uscita di Serpetri. Al 74’ Gavignano cala il poker: Yuri Gherardo premia lo scatto di D’Achille che entra in area e batte Serpietri in uscita. Gli ultimi squilli di Passo Corese arrivano troppo tardi (tiro da fuori di Menesto ben respinto da Gobbi e colpo di testa di Terracina alto). Gavignano all’84’ arrotonda ulteriormente il punteggio: Gherardo serve sulla sinistra Pennacchini che, dalla stessa posizione della sua prima rete, calcia e sigla il quinto gol degli ospiti, nonché la sua doppietta personale. Nel finale c’è spazio per altre due chance degli ospiti, con Barnabei prima e Ratini poi, prima del triplice fischio.

Le dichiarazioni post-gara

Vittorio Console, allenatore Passo Corese: «In settimana c’è stato un incontro tra società e molti giocatori che hanno già chiesto lo svincolo. Data questa situazione, il risultato di oggi era prevedibile, adesso non dobbiamo far altro che ricominciare da zero e mettere le basi per il prosieguo del campionato. La società si muoverà sul mercato. Dispiace che una prestazione simile sia arrivata contro una squadra nella nostra zona di classifica».

Patrizio Pennacchini, capitano Real Gavignano Ponzano: «Vittoria importante, la sentivamo parecchio. Loro hanno elementi importanti che potevano metterci in difficoltà, lo sapevamo e siamo stati bravi ad entrare in campo con la giusta determinazione. Dopo l’espulsione, la gara si è messa in discesa per noi e nel secondo tempo siamo stati bravi a chiuderla, non rischiare e conquistare tre punti importanti che ci portano al quarto posto».

Il tabellino

Passo Corese: Serpietri, Cipriani, Lecci (46’ De Troia), Filippi, Giordano, Terracina, Volponi, Lucivero, Mocerino (73’ Strazzieri), Menesto, Imperatori (46’ Tosti). A disp. Mattei, Banci, Merzetti, Rubbiani, Salvatori, Tomassetti. All. Console

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci, Pellegrini, Mannelli (51’ Gherardo Y.), Ratini, Barnabei, Migliorelli (62’ Bernocchi), Giovannelli, D’Achille. A disp. Bianchi, Pennacchini F., Galassetti. All. Galassetti

Arbitro: Alessio Battilocchi di Rieti

Marcatori: 11’ Giovannelli, 45’ Migliorelli, 53’ e 84’ Pennacchini P., 74’ D’Achille

Note: espulso al 40’ Filippi (P), ammoniti: Terracina, Volponi (P), Scarinci (G). Angoli 4-3, spettatori 150 circa