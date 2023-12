Mercato Prima: ecco le novità per Casperia, Poggio San Lorenzo e Valle del Salto

RIETI - Si muovono le società reatine protagoniste in Prima categoria. Tanti i movimenti nel girone B, diversi cambi di allenatore e giocatori che tornano nelle loro vecchie squadre. Ecco le novità nella prima settimana della sessione di mercato di dicembre.

Casperia

La società della provincia che meglio ha fatto finora in campionato è Casperia, al momento al quinto posto. La squadra di mister Andrea Capulli non è rimasta a guardare in questa sessione di mercato e ha tesserato due elementi provenienti da Poggio Mirteto, ovvero Enea Nobili e Rudi Bonifazi, che già hanno debuttato con gli aspidi nello scorso weekend a Cittaducale. Gli aspresi si guardano intorno e non si escludono altri innesti per rinforzare la rosa di mister Capulli, se si dovessero presentare occasioni.

Valle del Salto

Ritorni in casa Valle del Salto.

La squadra di miser Senneca ha avuto modo di accogliere nuovamente diversi giocatori per il prosieguo del campionato, tutti a disposizione già nella gara vinta al De Amicis contro Ginestra. Si tratta di Erion Ndoja (già in gol domenica) e Tommaso De Troia, entrambi da Passo Corese, degli esperti Daniele Dominici e Michele Fegatilli, del difensore Ferdinando Maceroni e del giovane Leonardo Rughetti.

Poggio San Lorenzo

Cambiamenti in vista al Poggio San Lorenzo. La società è alla ricerca del nuovo tecnico dopo l’addio di Stefano Lotto e presto potrebbero arrivare novità a riguardo. Intanto, ha firmato Di Giulio, ex giocatore del Villalba in Eccellenza. Sono attesi sviluppi e novità anche per quanto riguarda nuovi innesti che potrebbero arrivare con ottimismo entro il fine settimana.