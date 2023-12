Real Gavignano nulla può contro la capolista Civita Castellana: 1-5. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Non può nulla il Real Gavignano Ponzano contro la capolista Civita Castellana, nell’undicesima giornata del girone B di Prima categoria.

Gli ospiti espugnano il Valle Mentuccia 5-1 e, approfittando del pareggio del Castrum Monterotondo, si portano da soli in vetta con 29 punti. Gavignano, punita forse troppo severamente nel punteggio, resta a quota 16 al settimo posto.

Il primo tempo

Partita subito in salita per Gavignano che al primo affondo degli ospiti va sotto nel punteggio: al 2’ Sciommeri si libera in area dopo una rimessa laterale, si gira e calcia di destro portando Civita Castellana sull’1-0. Ci prova Gavignano al 5’ con la punizione centrale di Nocelli. Gli ospiti continuano però a creare occasioni, andando al tiro con Borromei in un paio di circostanze.

All’11’ incursione in area di Nocelli che prova a piazzare con il destro ma la palla termina alta sopra la traversa. Civita Castellana non perdona e al 17’ raddoppia ancora con Sciommeri: mischia in area su calcio d’angolo, il tentativo di Borromei viene respinto ma a correggere da due passi ci pensa la punta dei civitonici che sigla la doppietta personale e il 2-0 per i suoi. Dopo due minuti arriva la terza rete: servito sulla sinistra Michelini che rientra sul piede preferito e manda, con una deviazione, il pallone sotto la traversa per il 3-0. Gavignano sembra accusare il colpo, ma prova a rendersi pericolosa: al 28’ colpo di testa di Migliorelli bloccato a terra da Coretti. Al 31’ Gobbi respinge in uscita il tentativo di Michelini da due passi, evitando la quarta rete ospite. Grande chance per i padroni di casa al 35’: Nocelli imbuca per Yuri Gherardo che prova a superare il portiere in uscita ma il suo pallonetto termina alto di poco. Al 37’ altra bella parata di Gobbi che nega ancora una volta la rete a Michelini, il quale calcia al volo impegnando il portiere gavignanese alla respinta in angolo.

La ripresa

Un paio di occasioni per Gavignano ad inizio secondo tempo, prima con la punizione di Migliorelli e poi con la conclusione di Nocelli, entrambe le volte però il pallone si spegne sul fondo. Gavignano fisicamente sembra cedere alla lunga e Civita torna a creare sull’onda dell’entusiasmo diverse occasioni. Bell’intervento di Gobbi che si esalta sul tentativo da fuori di Borromei al 75’. Nel giro di un paio di minuti Gavignano subisce altre due reti: all’80’ Patrizi sorprende la retroguardia del Real e supera il portiere con un delizioso pallonetto per il 4-0; sessanta secondi dopo è Matteo Giovannetti a trovare la gioia personale con un destro che si infila all’angolino per il 5-0 Civita Castellana. All’ultimo minuto trova il gol della bandiera Gavignano: cross in area sul quale interviene maldestramente Santucci, mandando fuori causa il proprio portiere e segnando nella sua porta l’autogol del definitivo 1-5.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «C’è poco da dire davanti ad una partita del genere. Loro sono più forti, sono stati bravi e gli vanno fatti i complimenti. È una squadra strutturata per vincere il campionato. Inoltre la gara con il gol subito a freddo da parte nostra, gli si è messa subito in discesa. Da parte nostra non sono certo queste le partite che dobbiamo vincere. Andiamo avanti pensando alla prossima gara che sarà altrettanto difficile nella trasferta a Palombara».

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini, Scarinci, Pellegrini, Nocelli, Ratini (60’ Bernocchi), D’Achille (55’ Barnabei), Migliorelli, Gherardo Y., Giovannelli. A disp. Bianchi, Malizia, Fabi, Mannelli, Grossi. All. Galassetti

Civita Castellana: Coretti, Molon, Anzellini, Santucci, Rizzo, Ippoliti, Giuliani (71’ Molinari), Borromei (85’ Bravini), Sciommeri (75’ Giovannetti R.), Giovannetti M. (85’ Palmarini), Michelini (67’ Patrizi). A disp. Apostu, Salvatori, Tribolati, Carpenti. All. Ronconi

Arbitro: Francesco D’Urso di Roma 2

Marcatori: 2’ e 17’ Sciommeri, 19’ Michelini, 80’ Patrizi, 81’ Giovannetti M. (C), 90’ aut. Santucci

Note: ammoniti: Nocelli (G), Sciommeri (C), angoli 2-3, spettatori 150 circa