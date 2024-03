Prima: Casperia, Valle del Salto e Cittaducale continuano a lottare per il quarto posto. Gare e arbitri

RIETI - Domani in campo le squadre reatine protagoniste nel girone B di Prima categoria. La venticinquesima giornata si apre con due derby: quello tra Poggio San Lorenzo e Ginestra e tra Real Gavignano Ponzano e Passo Corese, importante soprattutto per la lotta salvezza. Casperia affronta la difficile trasferta di Castel Madama. L’Alba Cittareale ospita la capolista Civita Castellana, mentre Cittaducale riceve il fanalino di coda Brictense. Valle del Salto scende in campo nel pomeriggio contro Guidonia con l’obiettivo di rialzarsi dopo il ko in coppa contro la Nova 7.

Programma gare e arbitri (XV giornata)

17 marzo ore 11

Real Gavignano Ponzano – Passo Corese

Arbitro: Stefano Proietti di Civitavecchia

Castel Madama – Casperia

Arbitro: Francesco Destino di Roma 2

Poggio San Lorenzo – Ginestra

Arbitro: Manuel Della Valle di Roma 2

Alba Cittareale – Civita Castellana

Arbitro: Lorenzo Palazzini di Ciampino

Cittaducale – Brictense

Arbitro: Lorenzo Gramolelli di Ciampino

Palombara – Città di Fiano

Arbitro: Mattia Latino di Rieti

Castelnuovese – Castrum Monterotondo

Arbitro: Federico D’Alessandro di Roma 1

ore 15

Valle del Salto – Guidonia

Arbitro: Luca Falzi di Roma 1

Classifica

Civita Castellana 62

Palombara 59

Castrum Monterotondo 52

Casperia 39

Castelnuovese 38

Valle del Salto 38

Guidonia 37

Cittaducale 36

Castel Madama 33

Città di Fiano 31

Poggio San Lorenzo 30

Real Gavignano Ponzano 24

Ginestra 23

Alba Cittareale 13

Brictense 11

Passo Corese 11