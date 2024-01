Prima: Cittaducale e Alba Cittareale si dividono la posta con rimpianti, Ginestra poco cinico. I commenti

RIETI - È ripartito il campionato di Prima categoria. Dopo la sosta, il girone B è tornato in campo per la quindicesima giornata che ha chiuso il girone d’andata. Al giro di boa è il Castrum Monterotondo in testa, seguito dal Palombara di mister Colantoni e dal Civita Castellana, fermato domenica dal Poggio San Lorenzo (2-2). Casperia, al sesto posto dopo il pareggio esterno con Guidonia, la migliore delle reatine, con Valle del Salto subito dietro forte delle tre vittorie consecutive. Cittaducale e Poggio San Lorenzo seguono appaiate a 19 punti, sopra al Real Gavignano Ponzano che ha frenato bruscamente sul campo del Castel Madama. Ginestra, Passo Corese e Alba Cittareale devono trovare punti preziosi in chiave salvezza.

Risultati, marcatori e commenti (XV giornata)

Cittaducale – Alba Cittareale 2-2

Mamang, Lorenzoni (C), Ciogli, Ciogli (AC)

Al San Francesco Cittaducale e Cittareale si dividono la posta in palio. Vanno avanti i padroni di casa che devono però fare i conti con Ciogli, autore di una doppietta su punizione che vale il pareggio. Un punto che fa più comodo a Cittareale che sale così a 9 punti in classifica accorciando su Passo Corese e Ginestra. Cittaducale sale a 19.

Marco Donati, allenatore Cittaducale: «Una partita che avremmo dovuto chiudere al primo tempo per le numerose occasioni da rete non concretizzate, e come spesso nel calcio succede loro acciuffano il pareggio con due punizioni calciate splendidamente da Ciogli»

Fabio Santelli, tecnico Alba Cittareale: «Gara equilibrata, un pareggio che ci può stare vedendo il computo delle occasioni, anche se abbiamo colpito una traversa. La squadra sta tornando al completo, il ritorno di alcuni elementi come Ciogli si è fatto sentire da subito e questi segnali, uniti alla prestazione sono incoraggianti. Adesso ci aspetta il girone di ritorno, conosciamo meglio le altre squadre e proveremo a giocarcela con tutte per ottenere la salvezza»

Ginestra – Brictense 0-1

Ko interno di misura per Ginestra che deve arrendersi contro il fanalino di coda Brictense. Gli ospiti vanno avanti nella ripresa con il gol che decide poi la gara e condanna i sabini. Ginestra resta a 12 punti, Brictense accorcia salendo a 4.

Peppino Tulli, allenatore Ginestra: «Abbiamo fatto una gara discreta, comportandoci bene sia nel primo che nel secondo tempo. Purtroppo il nostro tallone d’Achille è il gol: facciamo fatica a concludere le azioni, forse per un po’ di superficialità. Loro sono una buona squadra, si sono rinforzati e proveranno sicuramente a risalire la classifica. Dobbiamo lavorare ancora parecchio, il potenziale dei ragazzi c’è. Io credo in questo gruppo e adesso puntiamo a ripartire al meglio nel girone di ritorno. Ci aspettano sfide importanti da subito, tornare a fare risultato risolleverebbe il morale»

Castel Madama – Real Gavignano Ponzano 6-1

Nocelli

Ko pesante per il Real Gavignano Ponzano che cade 6-1 sul campo del Castel Madama. Un punteggio rotondo che non lascia scampo alla matricola gavignanese che deve arrendersi e chiudere il girone di andata con 18 punti in classifica.

Valle del Salto – Passo Corese 5-1

De Sanctis, De Sanctis, Creazzo, Ndoja, Anselmi (V), Banci (P)

Valle del Salto è l’unica squadra reatina a portare a casa il bottino pieno in questo fine settimana. I ragazzi di mister Senneca superano tra le mura amiche del De Amicis il Passo Corese per 5-1. Gara ben amministrata dai padroni di casa che passano in vantaggio nel primo tempo e chiudono i conti nella ripresa. Importante salto in avanti in classifica per Valle del Salto, adesso al settimo posto. Passo Corese non riesce a muovere la classifica.

Giancarlo Senneca, allenatore Valle del Salto: «Sono soddisfatto dell’approccio e dell’atteggiamento messo in campo dai ragazzi. Siamo stati sul pezzo per tutti i novanta minuti. Faccio i complimenti ai ragazzi di Passo Corese, tutti giovani che sono messi bene in campo e con potenziale. Noi siamo stati bravi nella ripresa a chiudere la gara evitando di correre rischi nel finale. Ci servivano i tre punti per toglierci dalla parte bassa della classifica, gli ultimi risultati ci hanno permesso di risollevarci ma la strada è ancora lunga. Continuiamo così»

Stefano Pasquini, allenatore Passo Corese: «Sto ancora cercando l’assetto giusto per questa giovane squadra. Sto provando a lavorare al meglio settimana dopo settimana.

Prendiamo gol ingenuamente, su errori individuali che vanno corretti. Stiamo migliorando sotto il punto di vista del gioco, anche se in questo campionato si può notare come si stia poco palla a terra. Dobbiamo risolvere qualche problema a livello difensivo, provando a ripartire dalle prossime gare»

Guidonia – Capseria 2-2

Polidori, Ubah

Finisce 2-2 la sfida d’alta classifica tra Guidonia e Casperia. Una buona gara degli aspresi che vanno vicini al successo su un campo difficile come quello dei romani che restano al quarto posto, a più 3 sui sabini.

Andrea Capulli, allenatore Casperia: «Ottimo primo tempo, nella ripresa siamo riusciti a limitare Guidonia che con dei cambi di qualità ci ha messo in difficoltà. Noi dobbiamo ancora comprendere meglio alcuni momenti della partita, essere più smaliziati e capire quando la gara va “sporcata” per portare a casa il risultato. Un punto che ci sta, Guidonia non è un campo semplice come dimostrato quest’anno. Testa bassa e allenamento, allenamento, allenamento»

Poggio San Lorenzo – Civita Castellana 2-2

Panitti, Di Carlo

Sfiora il colpaccio il Poggio San Lorenzo che blocca il Civita Castellana sul 2-2 e guadagna un punto importante. La squadra di mister Domenici trova un altro risultato utile allungando la striscia positiva a cinque partite consecutive.

Emiliano Chiappalone, tecnico Poggio San Lorenzo: «Abbiamo chiesto ai ragazzi una prestazione di sacrificio, di attenzione, abbiamo chiesto il 100% da ognuno e siamo stati ripagati, il mister Domenici ed io siamo orgogliosi di avere a disposizione questo gruppo di persone prima che di giocatori. Chiunque ha giocato ha dato il massimo, anche chi, come Boni, entrando a 5 minuti dal termine ha lottato su ogni pallone per portare a casa il risultato. La partita si poteva vincere ma anche perdere perché entrambe le squadra hanno giocato a viso aperto avendo creato molte occasioni, siamo contenti del risultato, ma da oggi pensiamo subito a preparare al meglio la prossima sfida che ci vede impegnati contro un'altra pretendente alla vittoria del campionato. Sappiamo che sarà difficile ma noi ci crediamo. Crediamo in ogni giocatore e sappiamo che ognuno darà tutto quello che ha per onorare la maglia e fare risultato, fino alla fine»

Città di Fiano – Castrum Monterotondo 0-3

Castelnuovese – Palombara 1-2

Successo importante per il Palombara di mister Colantoni che supera 2-1 la Castelnuovese fuori casa e si regala tre punti che valgono il secondo posto in solitaria. Nonostante l’inferiorità numerica, Palombara riesce con tenacia e caparbietà a portare a casa un risultato pesante per la classifica che la proietta verso la vetta in vista del girone di ritorno.

Davide Colantoni, allenatore Palombara: «Abbiamo chiuso questo girone di andata con un’altro risultato utile (il decimo consecutivo). Un risultato importantissimo che ci ha permesso di recuperare ulteriore terreno su una delle due battistrada e chiudere il girone di andata al secondo posto e a -1 dalla prima. L’inizio della gara non è stato dei migliori, causa un approccio non proprio ottimale e l’espulsione dopo venti minuti di Uccellini per una leggerezza. Ma la determinazione, la costanza, il carattere che mostra questa squadra nei momenti di difficoltà ci ha permesso di restare sempre in partita, concedendo praticamente nulla all’avversario e di avere poi la forza una volta andato in svantaggio di ribaltare il risultato in dieci uomini. Da sottolineare una gestione pessima e alquanto casalinga da parte di un arbitro mai all’altezza che ha concesso e fischiato di tutto ai nostri avversari, portando le compagine ad un finale nervoso e spigoloso. Siamo sempre più coscienti dei nostri mezzi, ma anche che in questo girone nulla è scontato, nulla è scritto, e che sicuramente per continuare a primeggiare ci sarà bisogno di tanta costanza»

Classifica

Castrum Monterotondo 39

Palombara 38

Civita Castellana 37

Guidonia 25

Castel Madama 24

Casperia 22

Valle del Salto 21

Cittaducale 19

Poggio San Lorenzo 19

Città di Fiano 19

Real Gavignano Ponzano 18

Castelnuovese 18

Ginestra 12

Passo Corese 11

Alba Cittareale 9

Brictense 4