Colpo della Valle del Salto a Montopoli: Casperia battuta 4-3. Tabellino e commenti

RIETI – Nella quattordicesima giornata del campionato di Prima categoria la Valle del Salto espugna il campo “Gaetano Rinalduzzi” di Montopoli imponendosi per 4-3 sul Casperia al termine di un incontro avvincente in cui i padroni di casa nel primo quarto d’ora si portano addirittura sul doppio vantaggio ma che subiscono poi la prodigiosa rimonta degli ospiti.

Il primo tempo

Azioni altalenanti nei primi minuti di gioco con una punizione insidiosa di Anselmi al 4’ ribattuta dalla difesa avversaria ed un’azione in velocità di Polidori al 6’ preceduto in uscita da Fegatilli. Al 9’ il Casperia passa in vantaggio con Ubah (tripletta oggi per lui!) che approfitta del retropassaggio errato di un difensore avversario e batte il portiere ospite. La Valle del Salto reagisce al 14’ con un nuovo calcio di punizione di Anselmi che serve in area Creazzo: il pallone finisce in calcio d’angolo e sul tiro dalla bandierina Islam sfiora il palo con una deviazione di testa. Al 15’ arriva il raddoppio del Casperia: merito ancora di Ubah che viene agganciato in area e si procura così il rigore che lui stesso realizza. Sul 2-0 la partita sembra incanalarsi nel modo migliore per i padroni di casa ma da questo momento in poi gli avversari cambiano passo e creano una serie di azioni offensive: al 16’ viene ribattutto un doppio tiro di Emanuele Di Giovanni, al 20’ una punizione di Anselmi per Rughetti si conclude con il tiro di Creazzo che centra la traversa ed al 25’ è Simone Di Giovanni a concludere poco alto. Al 26’ il Casperia si scuote con un assolo di Polidori sventato dall’uscita di Fegatilli ma un minuto dopo, dalla parte opposta, è Guidi a salvare i suoi ribattendo dalla linea di porta una conclusione di Andrea De Santis. Il gol degli ospiti è comunque nell’aria ed arriva al 36’ con una deviazione sotto porta di Ndoja su un cross proveniente dalla fascia sinistra. Chiusura di tempo con un bel tiro di Simone Di Giovanni al 44’ che lambisce il palo.

Il secondo tempo

Nella ripresa la Valle del Salto appare trasformata ed al 6’ Creazzo impegna Antonelli in una doppia parata.

Al 14’ arriva il 2-2 per merito di Andrea De Santis (doppietta per lui oggi) su assist di Anselmi e un minuto dopo ancora De Santis in contropiede sigla il gol del sorpasso. Il Casperia appare frastornato e nel giro di cinque minuti subisce il quarto gol realizzato da Creazzo che approfitta di uno sbandamento difensivo dei padroni di casa. Al 24’ uno scambio tra Leti e Polidori si conclude con un tiro di Riccardo De Angelis respinto dalla difesa avversaria ed al 43’ c’è il terzo gol di Ubah su azione da calcio d’angolo dopo un’incursione di Magnerini e non produce effetti l’arrembaggio finale dei padroni di casa. Finale 3-4.

I commenti

Andrea Capulli, tecnico Casperia: «Peccato perdere così dopo aver ottenuto il doppio vantaggio e giocato molto bene nel primo tempo. Calo fisico e soprattutto di concentrazione con alcuni errori che non ti aspetti, a differenza degli avversari che hanno mostrato sul campo quella voglia di vittoria che noi non abbiamo avuto»

Giancarlo Senneca, tecnico Valle del Salto: «Una bella gara dove abbiamo avuto una grossa reazione dopo qualche incertezza iniziale. Non abbiamo mollato e tutti quelli che oggi sono scesi in campo hanno dato il massimo a conferma della nostra voglia di fare bene e conquistare una vittoria molto importante ottenuta contro una buona squadra».

Il tabellino

Casperia: Antonelli, F.De Angelis (35’st Forcellini), R.Bonifazi, Ubah, Guidi, G.Bonifazi, Di Mario (1’st Leti), R.De Angelis (30’st Lugini), Nobili (30’st Magnerini), Ricci, Polidori. A disp. Pitotti, G.De Angelis, Colletti. All. Andrea Capulli

Valle del Salto: Fegatilli, F.De Sanctis, Islam, E.Di Giovanni, Rughetti (23’st Proia), S.Di Giovanni, De Troia, Anselmi, A. De Santis, Creazzo, Ndoja. A disp. Salustri, Caldarelli, Dirdala, Domenici, Ranieri, L.Maceroni, F.Maceroni, Gallina. All. Giancarlo Senneca

Arbitro: Vitale di Tivoli

Marcatori: 9’pt, 15’pt (rig.) e 42’st Ubah; 36’pt Ndoja, 14’st e 15’st A.De Santis, 20’st Creazzo

Note: ammoniti Ubah, F.De Sanctis, Creazzo; angoli 8-4.