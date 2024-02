Casperia non riesce a bloccare la corsa della capolista: vince Palombara 1-2. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce con la vittoria della capolista Paolombara sul Casperia (1-2 il finale) che espugna il Rinalduzzi di Montopoli al termine di un match vibrante e ricco di emozioni nella 22esima giornata del girone B di Prima categoria.

Squadre non al completo tra squalifiche (Casperia) e infortuni (Palombara) che in campo non si sono risparmiate dando vita ad un match fisico e a tratti ben giocato da parte di entrambe le squadre. Al vantaggio iniziale dei padroni di casa che restano poi in 10 per l’espulsione di Williams rispondono gli ospiti che impattano a fine primo tempo trovando poi la rete del definitivo vantaggio con il capitano Alessio Uccellini. Dopo la gara di oggi la squadra di mister Davide Colantoni resta in vetta appaiata col Civita Castellana in vista dello scontro diretto tra due domeniche mentre Casperia resta a quota 33 punti.

Il primo tempo

Dopo le prime schermaglie al primo vero affondo Casperia passa in vantaggio: azione insistita sulla sinistra con un bel fraseggio Leti – Bonifazi con lo scarico tra le linee in area dello stesso Leti per Gabriel Bonifazi il quale trova un diagonale che non da scampo a Pesci e fa uno a zero per i padroni di casa. La reazione ospite si concretizza con una conclusione pericolosa di Alessio Uccellini che dal limite calcia alto e poi con una azione insistita in area dove Williams riesce a sbrogliare in angolo una situazione pericolosa per i padroni di casa. Un altro tiro alto di Petrocchi alla mezz’ora per il Palombara e 5 minuti più tardi Casperia resta in 10 per l’espulsione di Williams (doppia ammonizione) sanzionato due volte in 20 minuti per due entrate fallose in ritardo sull’uomo che il direttore di gara ha ritenuto da punire col cartellino giallo. Occasionissima per Palombara al 37 con Uccellini che raccogli un cross dalla sinistra con la palla che scavalca il portiere del Casperia ma il colpo di testa dell’attaccante ospite va alto sulla traversa.

Un minuto dopo viene espulso Dominici del palombara direttamente dalla panchina per proteste. Al 43’ Casperia vicinissima al raddoppio con Ubah che da due passi di testa non inquadra la porta avversaria e sfiora il palo. Come spesso avviene nel calcio, dopo un gol “mangiato” arriva il gol subito: ripartenza ospite e tiro dalla sinistra sul quale si distende in tuffo Sansoni che respinge ma la palla finisce sui piedi di Valerio Uccellini che a porta sguarnita non sbaglia e fa 1 a 1. Un minuto dopo Palombara ancora pericolosa con Alessio Uccellini che costringe alla parata in tuffo Sansoni e sul ribaltamento di fronte il numero 14 di Casperia Enea Nobili (nella foto), tra i migliori dei suoi, trova un assist spettacolare che mette Ubah a tu per tu col portiere ospite col pallonetto che supera l’estremo difensore del Palombara ma la palla esce di un soffio.

La ripresa

Passano due minuti e Ubah da centro area in acrobazia al volo dopo un cross di Leti sfiora il gol da cineteca con la palla che esce di un niente. Al 10’ del secondo tempo il solito Uccellini a tu per tu non riesce a trovare la stoccata vincente su Sansoni che para in uscita. Due volte pericolosi gli ospiti con Cupelli che prima di piede e poi di testa manda fuori di poco. Al quarto d’ora è Tadeei che impegna Sansoni alla parata a terra. Sale la pressione del Palombara che sfiora il gol con Cann al 20’ il quale manda incredibilmente a lato da due passi a portiere battuto e poi con Uccellini 5 minuti più tardi di testa che trova la miracolosa risposta di Sansoni. E’ il preludio al raddoppio ospite che arriva con Alessio Uccellini poco dopo la mezz’ora quando da centro area calcia e mette alle spalle di Sansoni tra le vibranti proteste dei padroni di casa che reclamavano una posizione di off-side dell’attaccante ospite che il direttore di gara giudica invece regolare. Partita che sale di nervosismo in un finale spezzettato tra perdite di tempo che costano tre gialli a Palombara che difende il risultato e con i padroni di casa che tentano l’impresa, in inferiorità numerica, di rimettere in piedi il match con un paio di tentativi dalla distanza di Nobili che non trova la porta. Finisce 2 a 1 per il Palombara.

Le dichiarazioni

Andra Capulli allenatore Fcd Casperia: «Dispiace per il risultato ovviamente e al di là dei meriti di Palombara che sapevamo essere una bella squadra c’è il rammarico di uscire sconfitti anche oggi dopo la prova di domenica scorsa a Civita Castellana, consapevoli di essersela giocata pressoché alla pari contro le due prime della classe. Oggi una partita energica e di sostanza anche con l’uomo in meno per un’ora. Si va avanti perché bisogna subito ripartire e tornare a fare risultato perché i ragazzi lo meritano e lo merita la Società che crede in questo gruppo».

Davide Colantoni allenatore Asd Palombara: «Dire che sono contento oggi è un eufemismo. Sono strafelice per il risultato e per la prova offerta in campo dai ragazzi che hanno meritato. Vincere qui è una impresa e noi ci siamo riusciti su uno dei campi che sapevamo essere tra i più difficili dell’intero campionato. Casperia lo posso affermare con franchezza è tra le squadre che maggiormente ci hanno messo in difficoltà quest’anno e aver vinto oggi ha un grande valore e significato in vista dello scontro tra due domeniche col Civita Castellana».

Il tabellino

Casperia: Sansoni, Williams, Leti (65’ Magnerini), Guidi, Facchini, Bonifazi (80’ Pezza), Ramazzotti, De Angelis, Polidori (57’ Pitotti), Nobili, Ubah. A disp. Antonelli, Di Mario, Lugini.

Palombara: Pesci, Uccellini V., Cupelli (75’ Fieni), Sette (70’ Antinelli), Gizzi, Cann, Petrocchi (85’ Taschetti), Macrì, Taddei, Persichetti, Uccellini A. (87’ Pasquarelli Fl.). A disp. D’Artibale, Pasquarelli Fe., Dominici, Lucivero, Fioravanti. All. Colantoni

Arbitro: Samuele Silvi di Roma 1

Marcatori: 13’ Bonifazi (C), 43’ Uccellini V., 77’ Uccellini A. (P)

Note: espulso Williams (C) al 35’ per doppia ammonizione: espulso Dominici (P) dalla panchina per proteste.

Ammoniti: Sansoni, Polidori, Pitotti (C), Uccellini V., Macri, Gizzi (P)

Angoli 3-7

Spettatori 200 circa