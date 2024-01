Poggio Mirteto, pari stretto a Grottaferrata: 1-1. Pieroncini: «Peccato, serve solo più concretezza»

RIETI - Termina 1-1 la sfida esterna del Poggio Mirteto sul campo del Vivace Grottaferrata nella diciannovesima giornata del girone B di Promozione. I mirtensi passano in vantaggio con Marcelli, creano palle gol, sfiorano il raddoppio ma a segnare sono i padroni di casa che impattano con l’1-1 definitivo. Rammarico per la squadra di mister Chini che con il pareggio di oggi sale a 23 punti in classifica.

La gara

Bene i mirtensi che con Marcelli vanno avanti. Grande chance per il raddoppio non sfruttata da Paoloni a tu per tu con l’estremo difensore dei romani. Altra occasione per gli ospiti con Mirko Luciani che colpisce la traversa a portiere battuto. Dopo pochi minuti arriva la beffa con il pareggio di Grottaferrata su un batti e ribatti dopo una grande parata di Valerio Luciani.

Poggio Mirteto ci prova, ma non va oltre il pareggio.

Le dichiarazioni del ds Alessandro Pieroncini

«Ormai sta diventando un trend negativo, raccogliamo sempre meno di quello che meritiamo. Siamo andati in vantaggio con Marcelli abbiamo tenuto bene il campo e creando occasioni con Paoloni e Luciani prima del loro pareggio. Alla fine i ragazzi hanno fatto una buona gara purtroppo ci manca un pizzico di fortuna ed un po’ di più di concretezza nei momenti topici della partita, delle volte pecchiamo di inesperienza come è normale che sia vista l' età media del gruppo. Comunque ci prendiamo questo punto e pensiamo a domenica visto che affrontiamo una partita molto difficile».