RIETI - Poggio Mirteto in cerca di riscatto. Dopo la deludente stagione di Prima conclusa con la sconfitta nel playout contro l’Alba sant’Elia la società sabina è in attesa dell’ufficialità del ripescaggio ma intanto si sta già muovendo per farsi trovare pronta in vista del prossimo campioanto.



La guida tecnica della squadra è stata affidata a Daniele D’Ambrogio e Andrea Di Battista mentre per quanto riguarda la rosa quest’anno si è deciso di puntare su un mix di giovani e giocatori esperti in modo da non ripetere gli errori del passato: a giorni verranno ufficializzati i nuovi arrivi e ci sarà anche qualche gradito ritorno.



La novità di quest’anno è che oltre alla prima squadra sarà allestita una formazione juniores che sarà guidata da Renzo Fois. Oltre all’aspetto prettamente sportivo ci sono novità anche a livello dirigenziale visto che in società ci sono stati nuovi ingressi tra cui quelli di alcuni collaboratori storici come Amos Stopponi e Bruno Sciarra.



Marco Sautelli, presidente del club: «Stiamo cercando di crescere sotto ogni aspetto, in primis imparando dagli errori, dobbiamo saperci rialzare dopo essere caduti. L’augurio è quello di avere l’appoggio di tutti quanti per continuare questo splendido percorso sportivo e sociale!».

