RIETI - Diamo i voti ai protagonisti del match tra Casertana e Rieti, chiuso sul 2-1 per i padroni di casa. Nel Rieti migliore in campo Zanchi all'esordio, suo il gol del momentaneo pareggio. Pesante errore di Costa che dopo un ottimo primo tempo sbaglia il tempo dell'uscita sul gol decisivo di Blondett.Bene nel primo tempo con un paio di parate decisive. Nella ripresa però esce fuori tempo e concede a Blondett il tocco decisivo di testaGioca una partita alla pari con i suoi compagni di reparto, ma l'ammonizione nel primo tempo lo limita.Prestazione ordinata del centrale amarantoceleste. Non perfetto in occasione del vantaggio della Casertana, ma merito anche a Castaldo per aver inventato un grande gol.Anche lui gioca una partita attenta e tutto sommato ordinata. La Casertana ha il merito di sfruttare al meglio gli episodi del matchSuo il gol del momentaneo 1-1. Prestazione positiva del nuovo arrivato, con spinta costante a sinistra e buone chiusure dietro.Gioca una partita onesta, lotta a centrocampo ma non ha mai spunti degni di nota.Entra e propizia il gol del pareggio con una conclusione di sinistro deviata. Buon impatto sulla partitaAnche per lui prestazione con tante battaglie a centrocampo. Come Konate non riesce a creare spunti positivi in fase offensiva.Replica la prestazione di Palma, non brillaNel primo tempo recupera tantissimi palloni e prova a costruire, cala alla distanza.Anche lui parte bene, spinge a destra e si propone (dal 65' BRUMAT 6: Sufficienza di incoraggiamento per il neo arrivato, che entra in campo e prova a dare il suo contributo)Non una delle sue migliori prestazioni. Ha una buona occasione su calcio di punizione ma spara alto. Si da da fare ma è meno incisivo del solito.Non riesce a dare brio alla manovra del Rieti. Ha però buon piede e potrebbe essere arma utile sui calci piazzatiAnche lui non riesce a disimpegnarsi dalle maglie difensive della Casertana. Non conclude praticamente mai in porta, come Maistro meno brillante del solito.