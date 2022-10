La Pro Calcio Studentesca organizza la prima edizione del Memorial Flaviano Provaroni

RIETI - La Pro Calcio Studentesca dedica un memorial al prof. e mister Flaviano Provaroni, a 7 mesi dalla sua scomparsa. Un’iniziativa riservata alla categoria Pulcini (2012-2013) che avrà luogo domani al campo comunale polivalente “Micioccoli” a partire dalle 15.30 con le prime gare, per poi concludersi nella mattinata di domenica: alla fine dei giochi prevista anche la cerimonia di premiazione.



Un torneo a gironi, con 7 giocatori in campo per ogni squadra e match di circa 30 minuti ciascuno: questa la formula della 1^ Edizione del Memorial “Flaviano Provaroni”, per il quale la Pro Calcio Studentesca ospiterà i pulcini di Football Club Rieti 1936 FD, Ternana, Angioina, Cascia, Sporting Leonessa e Valle del Peschiera.



Così la Pro Calcio ricorda un importante componente della sua famiglia, in collaborazione con il comitato provinciale Sport e Salute ed il Comune di Rieti.