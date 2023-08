Il Rieti ritrova la vittoria allo Scopigno: 7-3 al Palocco. Foto. Ferazzoli: «Attacco ok, qualcosa da rivedere in difesa»

RIETI - Lo stadio "Manlio Scopigno" torna a rivivere e il Fc Rieti si regala la sua prima vittoria casalinga, nel tempio del calcio cittadino, battendo il Palocco col punteggio di 7-3 a più di un anno dall'ultima apparizione ufficiale.

La cronaca

A un primo tempo sicuramente più equilibrato, caratterizzato dal gol di Cavallari e la doppietta di Tramontano con il Palocco bravo a resistere e per due volte trovare il momentaneo pareggio (di D'Agostino il gol sell'1-1, di Segoni il 2-2), corrisponde una ripresa decisamente più convincente, che consente al Rieti di allungare nel punteggio con le doppiette di Romani e Sandu, chiudendo tra gli applausi degli spettatori presenti sugli spalti, nonostante il caldo torrido. Di Segoni la rete del definitivo 7-3.

Bordocampo

«Questa amichevole rappresentava l'ultima tappa prima degli impegni veri - ammette il tecnico Fabrizio Ferazzoli al termine della gara col Palocco - e la squadra complessivamente ha compiuto ulteriori passi in avanti, soprattutto dalla trequarti in avanti, mentre dietro c'è ancora qualcosa da sistemare.

Però, quello che mi soddisfa appieno è l'impegno e la serietà dei ragazzi, che lavorano duramente per tutta la settimana e poi la domenica in campo riescono a esprimere esattamente quello che proviamo. Ripeto - conclude Ferazzoli - ci sono delle situazioni da mettere a punto, ma complessivamente non posso lamentarmi».

Prossimo impegno

Da domenica 3 settembre si comincerà a fare sul serio, con l'esordio casalingo in Coppa Italia contro la Sanpolese (ore 15,30) per il turno preliminare riservato alle formazioni ammesse alla Promozione o retrocesse dall'Eccellenza.