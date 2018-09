di Mattia Esposito

RIETI - La speranza è l'ultima a morire, si sa, ma questa volta ogni forma di speranza è tanto inutile quanto mal riposta. Rieti-Casertana, prevista sabato, si giocherà a porte chiuse.La notizia non è ancora ufficiale, ma ufficiosa, visto che la società attende una comunicazione ufficiale, arrivata però, per così dire, verbalmente. I tifosi amarantocelesti dovranno arrendersi, nonostante nelle scorse settimane, tramite i social, avevano allontanato fortemente l'ipotesi.Deluso il presidente Gianluca Marini: «Siamo già delusi del risultato e della partita contro il Matera, e questa è una brutta notizia. Già non ci aiutiamo da soli, senza i nostri tifosi sarà ancor più difficile. A questo si somma il danno economico».Brutte notizie quindi: in attesa della comunicazione ufficiale Rieti-Casertana si giocherà sabato alle 20.30 (arbitro Santoro di Messina) in uno Scopigno ancora una volta vuoto, cosi come era accaduto contro il Teramo.