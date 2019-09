LA CRONACA

I COMMENTI DEI MISTER

Alessandro Tiburzi (Asd Torri in Sabina)

Sandro De Angelis (Catselnuovo di Farfa)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Prima uscita stagionale per l’Asd Torri in Sabina (Seconda Categoria) e Castelnuovo di Farfa (Prima Categoria) che si sono affrontate al “Francesco Luchetti” di Torri. Una gara che al di là del punteggio finale (4 a 1 per gli ospiti) è servita a entrambi gli allenatori per testare le condizione fisiche dei ragazzi e i primi schemi dopo una settimana di preparazione.Partono bene i padroni di casa che si rendono pericolosi su calcio di punizione ben respinto dal portiere ospite dopo appena due minuti di gioco. È proprio su un calcio piazzato dal limite dell’area che il Torri si porta in vantaggio al 10’ col bel destro di Ricottini che grazie a una deviazione della barriera si infila nell’angolo della porta del Castelnuovo. Gli ospiti provano a reagire, ma la squadra di mister Tiburzi tiene botta e con Ferraioli di testa, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, sfiora addirittura il raddoppio. Il primo tempo si chiude sull’1 a 0 per i padroni di casa. La ripresa inizia con Castelnuovo di Farfa che minuto dopo minuto prende sempre più campo col pallino del gioco che passa nelle proprie mani. Agli uomini di mister De Angelis basta un quarto d’ora per ribaltare la situazione grazie alle reti di Pezzotti al 9’, che con un drop al volo da fuori area pareggia, e Autilio Borzone che trasforma un calcio di rigore al 15’. Inizia la girandola delle sostituzioni e col passare dei minuti affiora la stanchezza e ne risente un po’ il gioco. Castelnuovo continua a presidiare la metà campo dei padroni di casa i quali solo in un paio di occasioni provano ad impensierire gli ospiti su azioni di rimessa. Gli uomini di De Angelis chiudono la partita con le marcature di Migliorelli al 24’ e Giuliani al 34’.: «Un buon test contro una squadra di categoria superiore. Ho visto nei ragazzi voglia e una buona condizione atletica. Naturalmente c’è ancora molto da lavorare prima dell’inizio del campionato e vogliamo farci trovare pronti. Ho dato spazio a tutti i ragazzi ed ho avuto un buon riscontro da parte loro nell’applicarsi e sacrificarsi».: «La classica partita nella quale non si guarda il risultato ma le risultanze del lavoro di preparazione effettuato fin qui. Siamo una squadra con molti volti nuovi, giovani che hanno bisogno di inserirsi nel nostro sistema di gioco. Ho guardato soprattutto questo aspetto e posso dire di essere soddisfatto di quello che mi hanno fatto vedere i ragazzi in campo».