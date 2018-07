di Mattia Esposito

IL TABELLINO

Rieti 1° tempo

Rieti 2° tempo

Poggio Nativo

Arbitro

Marcatori

Note

RIETI - Prima sgambatura stagionale per il Rieti che al Gudini ha affrontato in amichevole il Poggio Nativo. Primo test sul campo per iniziare a mettere in pratica il 4-3-3 di Ricardo Chéu.Termina 5-0 per la formazione amarantocelete una sfida giocata a ritmi tutt’altro che forsennati, vista la sola settimana di lavoro per il Rieti ed un Poggio Nativo che invece non ha nemmeno iniziato il ritiro precampionato. Due gol nel primo tempo, realizzati da Savatteri, bravo ad infilare un diagonale di sinistro, e dal “superstite” Cericola con un inserimento perfetto in area di rigore. Nella ripresa tanti cambi per il Poggio Nativo ed un Rieti tutto nuovo, che segna altri tre gol con Paparelli, Yasser e Todorov. Due tempi da 45 minuti ed un piccolo intervallo durante ogni tempo per dissetarsi e riprendere fiato. Dopo una settimana di lavoro le indicazioni sono sicuramente positive, anche se il Rieti che vedremo nelle prossime settimane potrebbe essere diverso. Prima uscita ufficiale anche per il diesse Malù Mpasinkatu, presente alla partita insieme al presidente Marini.: Costa, Dabo, Savattieri, Gigli, Sandro, Palma, Cericola, Yasser, Keane, Maistro, La Ferrara. All. Chéu: Gava, Tommasone, Laurenti, Todorov, Dionisi, Paparelli, Xavier, Luquinga, Pulci, Scapin, Edgar.: Ballanti, Innocenzi, Bonifazi, Mostarda, Paolucci, Merendoni, Vagni, D’Angeli, Ventimiglia, Di Casimirro, Luciani. A disp. Murante, Spagoni, Fany, Parisse, Isa, Mevoli, Todi. All. Domenici: Patacchiola (Uisp Rieti): Savatteri (R) 23’ p.t., Cericola (R) 40’, Paparelli (R) 15’ s.t., Yasser (R) 24’ s.t., Todorov (R) 35’ s.t.: Spettatori 200 circa