di Michel Saburri

RIETI - Cambio sulla panchina dell’Alba Sant’Elia in vista del prossimo campionato di Prima categoria. A guidare la squadra sarà Marcello Fioravanti che subentra a Virgilio D’Annibale. Dopo la salvezza ottenuta nella passata stagione nello spareggio contro Poggio Mirteto la dirigenza e l’ex tecnico D’Annibale hanno deciso di prendere strade diverse. Per Fioravanti si tratta invece di un ritorno visto che già da giocatore aveva militato tra le fila dell'Alba.



La società ha confermato praticamente tutta la rosa dello scorso anno a meno di alcuni elementi: gli obiettivi non cambiano, ovvero un campionato tranquillo cercando di migliorare quanto fatto lo scorso anno. Inoltre la società, pur consapevole delle difficoltà, ha deciso di iscrivere la formazione juniores al campionato regionale. Nel campionato 2017/18 infatti la squadra allenata da Toni Tempesta ha conquistato il titolo provinciale dominando la stagione e chiudendo i giochi con ben tre turni d’anticipo.

Mercoled├Č 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:39



