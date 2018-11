RISULTATI, III GIORNATA

RIETI - Nella terza giornata del campionato Uisp tutti gli occhi erano puntati sul match di vertice tra Ci Vuole Un senso e Quick Friends Bar. Un punto a testa tra le due formazioni che mantengo la prima e la seconda posizione in classifica. Nelle altre gare vince di misura Servizi Funebri Leoni che accorcia verso il duo di testa. Di misura anche il Sabina Fitness contro lo Scandriglia mentre i campioni in carica del Fabietto Bar espugnano il campo del S. Elpidio. Finisce i pareggio tra il Torricella e Dogs of War.Quick Friends Bar – Ci vuole un senso 2-2Servizi Funebri Leoni – Frasso Sabino 6-5Torricella-Dogs Of War 4-4S. Elpidio – Fabietto Bar 4-6Sabina Fitness – Scandriglia 4-3Ci vuole un senso 8Quick Friends Bar 7Servizi Funebri Leoni, Fabietto Bar 6Torricella, Dogs Of War, Sabina Fitness 4Frasso Sabino 3Scandriglia, S. Elpidio United 0Servizi Funebri Leoni – Scandriglia (stasera, ore 20.35 Monte San Giovanni)Sabina Fitness – Fabietto Bar (stasera, ore 20.30 Poggio Catino)Dogs of War – S. Elpidio United (domani, ore 21.15 centro sportivo Vazia)Ci vuole un senso – Torricella (domani, ore 22 Pala Spes)Frasso Sabino – Quick Friends Bar (venerdì, ore 21.45 Valle Farfa Frasso)