© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un incontro che potrebbe far nascere qualche spunto interessante per il futuro, o una semplice "chiacchierata"?. Nella mattinata di oggi al centro sportivo Gudini sono stati paparazzati, per così dire, il presidente e socio di maggioranza del Rieti, Manthos Poulinakis in compagnia del Ds Malù Mpasinkatu e dell'imprenditore Luca Lodovici: «Abbiamo parlato di come poter continuare una collaborazione nata già questa estate, nulla di più».Queste le parole proprio di Lodovici, imprenditore protagonista del restyling del Gudini, dove il Rieti si allena regolarmente da inizio stagione e campo che vede protagoniste le squadre giovanili amarantoceleste. Forse bisogna prendere per vere proprio le parole di Lodovici, ma l'impressione è che alla base della chiacchierata possa esserci altro, magari di implementare l'attuale collaborazione con qualcosa di più concreto.Lo scopriremo nelle prossime settimane, anche perchè in tutta questa faccenda c'è la figura di Riccardo Curci, socio di minoranza e che i tifosi rivorrebbero al timone e lui starebbe lavorando per tornarci. L'ipotesi di un suo possibile ritorno sulla scena è complicata ma tutt'altro che da escludere, così come appare chiaro che Poulinakis voglia cercare sul territorio energie nuove per dare spinta al progetto e consolidarlo.