Da Magliano Sabina in bus a Collevecchio per andare in piscina

Mercoledì 5 Luglio 2023, 19:32







RIETI - Sempre più stretti i rapporti tra Magliano Sabina e Collevecchio. Dopo la condivisione del servizio igiene svolto in entrambi i comuni dall'Azienda Municipalizzata Sabina ora, grazie ad un accordo di collaborazione con l'azienda di trasporti Rossi Bus spa, che a Magliano Sabina già effettua la linea locale, per tutta l'estate i maglianesi avranno un collegamento con la nuova piscina comunale di Collevecchio. Il servizio è partito il primo luglio e sarà attivo tutti i giorni, domenica inlcusa. Il minibus partirà tutte le mattine alle 9.30 da Via della Circonvallazione a Magliano Sabina e ripartirà alle 16.30 da "Collevecchio Plage" per essere nuovamente al capolinea alle 17. Il costo di ogni singola corsa è di 1 euro e 80 centesimi.