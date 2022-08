Bruni vola in finale agli Europei di Monaco. L'astista supera 4,50 dopo un avvio col brivido. Ora sogna la medaglia

RIETI - Missione compiuta per Roberta Bruni. L'astista del gruppo sportivo dei Carabinieri, allenata al Guidobaldi da Riccardo Balloni, c'entra l'obiettivo della finale europea nel salto con l'asta. Nella prima giornata degli Europei di atletica in corso a Monaco di Baviera, l'atleta ex Studentesca Milardi supera l'asticella a 4,50 al secondo tentativo ed entra nelle migliori 12 del continente: appuntamento fissato mercoledì 17 alle 19 per tentare l'assalto ad una medaglia.

La gara

La Bruni aveva aperto col brivido la sua gara europea, sbagliando per 2 volte il salto alla misura di ingresso a 4,25. Asticella superata al terzo tentativo e passaggio a 4,40. Nel secondo turno l'astista ha superato con grande sicurezza la misura, passando ampiamente sopra l'asticella. Al turno successivo la Bruni ha sbagliato il primo tentativo a 4,50, superando la misura al secondo tentativo, blindando così l'accesso alla finale di mercoledì: solo 9 atlete, infatti, sono andate oltre i 4,50. Fuori dalla finale l'altra italiana, Elisa Molinarolo, che ha commesso 3 errori a 4,40.